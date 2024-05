Hugh Jackman sucht nach der Trennung Halt bei Ryan Reynolds

Hugh Jackman (55) hat sich nach seiner Trennung von Deborra-Lee Furness (68) über die wichtige Unterstützung seines besten Freundes Ryan Reynolds (47) geäußert. In einem Interview mit People erwähnte der "Wolverine"-Star, dass er Ryan als einen seiner engsten Vertrauten betrachtet. Die beiden Schauspieler haben über die Jahre eine tiefe Freundschaft entwickelt, in der sie sich gegenseitig alles anvertrauen können. Hugh betonte, dass diese Art von Freundschaft selten sei: "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist."

Ryan sieht die Beziehung zu Hugh ebenfalls als etwas Besonderes an und vergleicht sie sogar mit einer Ehe: "Eine langanhaltende Freundschaft in Hollywood ist nicht unähnlich einer Partnerschaft oder Ehe." Hugh und Deborra-Lee hatten im September nach 27 Jahren Ehe ihre überraschende Trennung bekannt gegeben. Das Paar, das zwei adoptierte Kinder hat – Sohn Oscar und Tochter Ava – hatte erklärt, dass sie sich getrennt haben, um ihr individuelles Wachstum zu verfolgen. In einem gemeinsamen Statement betonten sie, dass ihre Familie immer oberste Priorität haben werde.

Die beiden hatten sich 1995 am Set von "Correlli" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Trotz der Trennung gibt es laut Insider-Berichten keine Feindseligkeiten zwischen den Ex-Partnern. "Hugh und Deborra-Lee sind auf verschiedenen Seiten und in unterschiedlichen Kapiteln ihres Lebens", verriet eine Quelle im Herbst 2023 gegenüber Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Sie sind dankbar für die gemeinsamen Jahre und ihre Kinder." Hugh und Deborra-Lee planen, ihre Freundschaft aufrechtzuerhalten und betonen, dass die Entscheidung zur Trennung im besten Interesse aller Beteiligten getroffen wurde.

Es sind nicht nur Ryan und seine Kinder, die Hugh in dieser schweren Zeit beistehen. Auch der enge Kreis seiner Freunde und Familie kommt zusammen, um ihn zu unterstützen und ihm Kraft zu geben. Während er sich emotional wieder fängt, scheint Hugh sowohl von alten Freundschaften als auch von tiefen familiären Bindungen stark zu profitieren. Vor drei Wochen fanden Paparazzi-Fotos von Hugh und seiner Tochter Ava besondere Aufmerksamkeit. "Es war ein herzerwärmender Anblick", berichtete ein Insider gegenüber Woman's Day. "Hugh strahlt regelrecht, wenn er mit seinen Kindern zusammen ist." Ava, die besonders darum bemüht ist, ihrem Vater beizustehen, wurde mit Hugh bei einem Spaziergang durch New York City gesichtet. "Es sah so aus, als hätten sie eine großartige Zeit", berichtet die Quelle weiter. Diese Vater-Tochter-Momente zeigen deutlich, wie sehr Hughs Kinder ihm in dieser turbulenten Lebensphase Trost spenden.

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman im April 2009

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

JosiahW / BACKGRID Ava Jackman und Hugh Jackman, 2024

