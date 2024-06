Kevin Costner schnappte Chris Hemsworth eine Rolle weg!

Chris Hemsworth (40) musste sich beim Ergattern einer Rolle geschlagen geben – und das gegen Kevin Costner (69). Der Thor-Star packt gegenüber Entertainment Tonight ein spannendes Detail seiner Karriere aus. "Es gab einen Film, ein Drehbuch, das ich gelesen hatte, welches mir sehr gefallen hat. Und ich dachte mir: 'Ich will die Rolle haben.' Dann sagte aber jemand zu mir: 'Kevin hat die schon.'" Wie der Titel des besagten Projekts lautet, verrät der Schauspielstar nicht. Es soll sich aber um einen abstrakten Film handeln, der sich um einen Mann und eine Frau dreht. Präziser wird es erst einmal nicht.

Grund, lange traurig zu sein, gibt es für den Filmdarsteller aber nicht. Er lieh dem Charakter Orion Pax seine Stimme in "Transformers One". Der Film soll im September 2024 in die Kinos kommen. Die Verfilmung dreht sich um die Vorgeschichte der beliebten Charaktere aus der "Transformers"-Reihe. Chris spielt hier gemeinsam mit seinem Kollegen Brian Tyree Henry (42) eine Hauptrolle. "Der Reiz für uns beide war, als große Fans des Universums, die Möglichkeit, eine andere Geschichte zu erzählen", teasert Chris an. "Die Entwicklung zu den Charakteren, die wir entweder lieben oder hassen lernen, ist eine interessante Reise. Der Film hat viel Herz und viele komödiantische Elemente. Es war also ein großes Abenteuer", führt er weiter aus.

Mit wilden Superhelden kennt Chris sich spätestens seit seinen Rollen in Star Trek und "Thor" aus. Der Superstar feierte als Donnergott seinen großen Durchbruch. Privat ist er seit 2010 mit seiner Frau Elsa Pataky (47) glücklich. Die beiden leben mit ihren drei gemeinsamen Kindern in Australien. Idealerweise teilen beide dieselbe Leidenschaft. "Ich liebe es [das Drehen]. Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen, vor allem in einem kreativen Rahmen", sagte die Filmbekanntheit in einem Interview mit People über die Arbeit mit seiner Partnerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kevin Costner die Rolle zugesprochen wurde? Kann ich gut nachvollziehen, er ist ein toller Schauspieler. Ich hätte lieber Chris Hemsworth in jeglicher Rolle gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de