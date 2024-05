Chris Hemsworth schwärmt von dem Dreh mit seiner Frau Elsa

Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Traumduo. Aktuell sind die beiden gemeinsam in dem Kinofilm "Furiosa: A Mad Max Saga" zu sehen. Der Schauspieler schwärmt gegenüber People von der Zusammenarbeit mit seiner Frau. "Es ist wie ein Date-Abend für uns. Wisst ihr, wir haben drei Kinder und wir müssen arbeiten gehen, um von ihnen wegzukommen und dann folgen sie uns trotzdem", scherzt der Thor-Star im Gespräch. Während eines Drehs haben die beiden ausgiebig Zeit für sich – und können sich noch dazu gegenseitig künstlerisch inspirieren. "Ich liebe es [das Drehen]. Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen, vor allem in einem kreativen Rahmen", schwärmt er.

Mit drei Kindern ist in ihrem Haus im australischen Byron Bay immer einiges los – dementsprechend ist ein gemeinsamer Ausflug ans Set eine willkommene Abwechslung. "Man rutscht sehr in eine Art Elternrolle und wir versuchen dafür, Zweisamkeit am Set zu bekommen. Ich nehme, was ich kriegen kann", führt er im Gespräch weiter aus. Seine Leidenschaft als Schauspieler mit seiner Frau Elsa ausleben zu können, würde ihm alles bedeuten, hält er fest.

Chris und Elsa sind unter Hollywoods Traumpaaren gar nicht mehr wegzudenken. Die beiden sind seit 2010 zusammen und heirateten noch im selben Jahr. Bald folgte der Familienzuwachs: Die Eheleute wurden im Mai 2012 Eltern einer Tochter, im März 2014 folgten Zwillingssöhne. Ihr Familienglück genießen sie abseits von Hollywood in ihrem Wohnort Byron Bay in Australien. Auch auf dem roten Teppich machen sie zusammen stets eine gute Figur – so auch auf der diesjährigen Met Gala. Der gebürtige Australier posierte in einem cremefarbenen Anzug. Seine Frau strahlte in einem wunderschönen goldenen Kleid.

Getty Images Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Sasha und Tristan und Ehefrau Elsa Pataky

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der Met Gala 2024

