Nach Erpresser-Skandal: Gina Schumacher gewinnt Reitturnier!

Michael Schumachers (55) Familie wurde angeblich von mehreren Personen erpresst. Von diesem Vorfall lässt sich die Tochter des Rennfahrers jedoch nichts anmerken – ganz im Gegenteil! Gina-Maria Schumacher (27) strahlt den Skandal einfach weg. Grund ihrer Freude ist ihre Leistung beim diesjährigen 6666 NRHA Derby in Oklahoma. Bei diesem geht die Reiterin als glorreiche Siegerin hervor und darf ein Preisgeld von rund 30.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Erst in dieser Woche mussten Gina und ihre Familie einiges über sich ergehen lassen: Mehrere Männer versuchten, eine Geldsumme in Millionenhöhe von Schumis Liebsten zu erpressen – konnten offenbar aber gefasst werden. Aktuell befinden sich die beiden Verdächtigen laut Bild in Untersuchungshaft. "Wir sind mitten in den laufenden Ermittlungen und können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr sagen", hieß es in einem Statement der Behörden.

Für Gina läuft es ansonsten nicht nur im Reitsport prima, sondern auch in ihrem Liebesleben: Die 27-Jährige und ihr Partner Iain Bethke haben sich vor wenigen Monaten verlobt und werden sich wohl bald das Jawort geben. Ihr jüngerer Bruder Mick Schumacher (25) wird seine Schwester stellvertretend für Papa Michael zum Altar führen. "Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Sache und wir freuen uns sehr darauf", verriet der Formel-1-Fahrer in einem RTL-Interview. Angeblich soll die Hochzeit im Spätsommer dieses Jahres stattfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gina-Maria Schumacher bei einem Wettkampf 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Gina in Oklahoma als Siegerin hervorgeht? Ja! Sie ist eine hervorragende Reiterin. Nein! Damit habe ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de