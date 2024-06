Festnahmen: Wurde Michael Schumachers Familie etwa erpresst?

Die Wuppertaler Polizei hatte vor wenigen Tagen mehrere Männer aufgrund mutmaßlicher Erpressung eines Prominenten festgenommen. "Wir ermitteln in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten. In dem Zusammenhang sind mehr als ein Haftbefehl vollstreckt worden", äußerte sich die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Donnerstag gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur zu dem Fall. Nach Bild-Informationen soll es sich bei dem Geschädigten um den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher (55) handeln.

Wie das Blatt weiter berichtet, sollen die scheinbar aus Wuppertal stammenden Männer dem Haftrichter vorgeführt werden. Angeblich hätten die Täter versucht, durch die Erpressung an eine Millionensumme zu gelangen. Die Staatsanwaltschaft hat bisher keine der Vermutungen bestätigt. Ihr Sprecher erklärte in dem offiziellen Statement lediglich: "Wir sind mitten in den laufenden Ermittlungen und können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr sagen."

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die Familie des 2013 verunglückten Rennfahrers Erpressern zum Opfer fällt. Im Jahr 2016 hat es bereits einen ähnlichen Fall gegeben, wie das Boulevardblatt berichtet. Ein Mann aus Dettingen schickte Michaels Frau Corinna Schumacher (55) damals eine Erpresser-Mail und bedrohte ihre gemeinsamen Kinder. Der Täter konnte jedoch schnell gefasst werden. Schlussendlich wurde er wegen versuchter gewerbsmäßiger Erpressung zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Darüber hinaus erhielt der Erpresser eine Geldstrafe, Sozialstunden und wurde angehalten, sich einer Therapie zu unterziehen.

Corinna Schumacher 2016

Getty Images Corinna Schumacher mit ihrer Tochter Gina-Maria

