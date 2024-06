"Nicht fremdgegangen": Darum trennte sich Walentina Doronina

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan haben sich vor Kurzem getrennt. Jetzt meldet sich die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story und erklärt den Grund für das Beziehungsaus. "Ich habe Schluss gemacht. Also kann man nicht fremdgehen", meint die Beauty und stellt klar: "Auch bevor ich nach Ibiza geflogen bin, hatten wir uns ständig gestritten, wir hatten keine Beziehung, die auf Wolke sieben war!"

Sie könne sich leider keine gemeinsame Zukunft mit dem Unternehmer vorstellen, da er ihr angeblich einige fiese Dinge an den Kopf geworfen habe. "Eine Trennung ist nie schön, aber wenn ein Mensch nicht normal reden möchte und das direkt so macht, wie du das gemacht hast, dann sorry. Das ist nur kindisch", behauptet die Influencerin und fasst mit bestimmten Worten zusammen: "Wir sind nicht glücklich gewesen. Ich möchte mit dir nicht alt werden, kein Haus bauen, keine Kinder kriegen und das ist einfach mein Fazit gewesen [...], warum ich Schluss gemacht habe."

Auch Can meldete sich kurz nach der Trennung zu Wort. Für ihn sei ein anderer Vorfall Grund für das Liebes-Aus gewesen. "Ich habe erfahren, dass sie in einer Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen!", warf der Beau seiner Ex vor. Was letztendlich wirklich zum Ende ihrer Beziehung führte, können nur die beiden wissen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

