Noch schlimmer? Wale Doronina soll mit Neuem im Urlaub sein!

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan sind offenbar endgültig getrennt. In mehreren Instagram-Storys meldet sich der Unternehmer zu Wort und verrät immer mehr zu den Hintergründen seines Beziehungsaus' mit der Reality-Bekanntheit. Ein Thema macht den Fame Fighting-Gewinner dabei besonders fassungslos. "Was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, wie man nach einer zweijährigen Beziehung nahtlos mit jemand Neuem anfangen kann", regt sich Can auf und fügt hinzu: "Wir wären am Montag in den Urlaub geflogen. Dass sie jetzt mit diesem neuen Typen in den Urlaub fliegt – also wie krank kann man sein?" Angeblich soll die Blondine ihn während eines Drehs betrogen haben und nun mit dem Unbekannten Urlaub machen.

Damit aber noch nicht genug an Details, wie der einstige Sommerhaus der Stars-Kandidat verrät: "Ich habe jetzt mit unserem Masseur gesprochen – sie hat einfach mit dem Masseur über Wochen hinweg telefoniert und geschrieben – hinter meinem Rücken!" Zudem seien noch weitere Dinge vorgefallen, die Can aber nicht im Detail nennen möchte. "Im Endeffekt möchte ich damit abschließen, aber diese Frau ist krank", schließt er sein Statement im Netz.

Seit fast zwei Jahren waren Walentina und Can gemeinsam durchs Leben gegangen. Im Dezember 2022 hatte er um ihre Hand angehalten – seither waren die beiden miteinander verlobt. Im vergangenen Sommer feierten das Reality-Sternchen und der Unternehmer ihr Pärchen-Debüt mit ihrem Einzug ins Sommerhaus der Stars. Ende April wurde bekannt, dass das Paar eine Beziehungspause einlegt – Anfang Mai folgte die schnelle Versöhnung. Gestern machte die 24-Jährige dann aber die endgültige Trennung öffentlich.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Dezember 2022

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

