So reagierte Taylor Swift auf die Verlobung von Matty Healy!

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Matty Healy (35) und Gabbriette Bechtel sich nach rund neun Monaten Beziehung verlobt haben. Wie Taylor Swift (34) wohl auf diese Nachrichten reagiert hat? Berichten zufolge lief vergangenen Sommer nämlich etwas zwischen ihr und dem The-1975-Frontsänger – ihre Romanze war aber nur von kurzer Dauer. Laut OK! sei die Musikerin aber trotzdem "schockiert" darüber gewesen, dass Matty den nächsten Schritt mit seiner Liebsten wagen möchte. "Er war sicherlich nicht der Typ, der sich niederlässt, als Taylor mit ihm zusammen war", erklärt ein Insider.

Vor allem eine Sache sei der Grammy-Gewinnerin durch den Kopf gegangen. "Ein Teil von Taylor fragt sich, warum Matty sich nicht schon früher ändern konnte", offenbart die Quelle. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihrer Ex-Flamme nicht alles Gute wünscht. Denn die "Love Story"-Interpretin ist selber seit einigen Monaten wieder in festen Händen: Sie datet den Footballspieler Travis Kelce (34). "Sie ist wirklich in Travis verliebt und hofft, dass Matty auch das wahre Glück gefunden hat", führt der Informant weiter aus.

Während Mattys Verlobung Taylor sehr überraschte, gibt es eine Person, die außer sich vor Freude ist: Seine Mutter Denise Welch! Besonders die zukünftige Ehefrau ihres Sohns hat es ihr angetan. "Sie kommt aus Los Angeles, sie ist absolut umwerfend, obwohl sie eine Ratte hat", schwärmte sie in der TV-Show "Loose Women" und fügte hinzu: "Wir könnten nicht glücklicher sein, sie ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünschen würde."

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

