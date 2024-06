Das denkt Matty Healys Mutter über die Verlobung ihres Sohns

Matty Healy (35) heiratet seine Liebste Gabbriette Bechtel – und dafür hat er den Segen seiner Mama! Wie Denise Welch jetzt in der TV-Show "Loose Women" zugibt, ist sie ein großer Fan des Models. "Sie kommt aus Los Angeles, sie ist absolut umwerfend, obwohl sie eine Ratte hat", schwärmt sie. Gabbriette scheint genau den Vorstellungen ihrer zukünftigen Schwiegermutter zu entsprechen und diese hätte wohl keine bessere Frau für ihren Sohn aussuchen können. "Wir könnten nicht glücklicher sein, sie ist alles, was ich mir von einer Schwiegertochter wünschen würde", führt sie weiter aus.

Denise habe schon länger gewusst, dass das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen und den Bund der Ehe eingehen wolle. "Ich weiß schon seit ein paar Wochen, dass Matty sich verlobt hat. Sie waren zu Besuch bei ihren Freunden Charli (31) und George (34) in New York. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe erfahren, dass sie es auf Instagram gepostet haben", plaudert die 66-Jährige. Sie verrät außerdem noch ein kleines Detail, was den Verlobungsring der Influencerin betrifft: "Schwarzer Diamant, er hat ihn für sie machen lassen und ich könnte nicht begeisterter sein."

Mit den Neuigkeiten der Verlobung mit dem The-1975-Frontsänger überraschte Gabbriette ihre Fans auf Instagram. In ihrer Story teilte die 26-Jährige ein Foto ihrer Hand, an der ein großer Diamantring funkelt. Dazu schrieb sie: "The 1975 zu heiraten, ist frech". Daraufhin postete sie noch ein zweites Bild: ein Spiegelselfie, auf dem sie ihren Ringfinger mit dem Klunker präsentiert. Wirklich freudig schaute sie darauf nicht, sondern zog ihr gewohntes Pokerface – in ihrem Inneren sah es bestimmt anders aus.

Instagram / denise_welch Gabbriette Bechtel, Louis und Matty Healy und Denise Welch

Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Musikerin

