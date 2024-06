Teri Hatcher sauer: Sie wurde von Dating-App rausgeschmissen

Teri Hatcher (59) ist inzwischen seit über 15 Jahren Single. Nachdem die Desperate Housewives-Bekanntheit alle möglichen Dating-Apps ausprobiert und trotzdem keinen Partner gefunden hat, ist sie die Online-Suche leid. In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählt sie: "Ich wurde bei Hinge rausgeworfen." So soll die Schauspielerin dort gesperrt worden sein, weil sie auf manche Nachrichten nicht geantwortet habe – und die Männer dachten, sie sei ein Fake-Account: "Es gab genug Leute, auf die ich einfach nicht geantwortet habe, weil sie mir Dinge geschrieben haben wie: 'Bist du immer noch echt und spektakulär?' Ich merkte: 'Okay, das ist niemand, mit dem ich ausgehen möchte.'"

Die Beauty glaubt, dass es albern war, es auszuprobieren: "Aber ich habe irgendwie versucht, dem Universum damit zu sagen: 'Ich bin offen. Ich habe keine Angst.' Ich habe es versucht. Aber ich denke, es ist der falsche Ort für mich." Sie ist sich sicher, dass Online-Dating nichts für sie sei. Die Schauspielerin konzentriere sich lieber auf ihr Privatleben außerhalb der Liebe: "Es ist einfach ein sehr volles Leben und die Wahrheit ist, ich denke, diese Person, wenn es jemals eine gibt, wird einfach etwas ganz Besonderes sein müssen." Teri habe erkannt, dass sie, anstatt sich nach jemandem zu sehnen und die Liebe im Internet zu suchen, erwählt worden sei, um einfach viel Mühe in das Leben zu stecken, das sie leben möchte.

Teri war zuletzt mit Stephen Kay zusammen, beide trennten sich im Jahr 2008. Seitdem ist die 59-Jährige Single. Auch wenn es bis jetzt mit der Liebe nicht klappen wollte, hat sie ein umso schöneres Verhältnis zu ihrer Tochter. Im Promiflash-Interview erzählten Teri und Emerson Tenney (26) im Februar, was für ein tolles Team sie doch seien. Beide lieben es, gemeinsam Abenteuer zu erleben: "Wir lieben es, zusammen zu essen, zu kochen oder wir gehen auch gerne zusammen wandern. Wir lieben auch gemeinsame Spa-Tage."

Getty Images Jon Tenney und Teri Hatcher im März 2001

Splash News / ActionPress Teri Hatcher mit ihrer Tochter Emerson beim Barbara Tag in München, November 2022

