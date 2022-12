Teri Hatcher und ihre Tochter strahlen auf dem roten Teppich

Sie geben ein äußerst schönes Duo ab! Teri Hatcher (57) feierte Anfang der 2000er mit Desperate Housewives ihren großen Durchbruch. Neben ihrer großen Schauspielkarriere ist die Hollywood-Beauty aber auch liebende Mutter einer Tochter – und Emerson Tenney (25) scheint langsam aber sicher in die Fußstapfen ihrer Mama zu treten: Bei einem Event posierten Teri und Emerson erstmals seit Jahren wieder zusammen auf dem roten Teppich!

Am Mittwochabend war das Mutter-Tochter-Gespann zu Gast beim alljährlichen Barbara Tag in München. In traumhaften Roben und mit einem breiten Grinsen im Gesicht strahlten die beiden mit dem Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotografen um die Wette. Vor allem die 25-Jährige machte in ihrem grauen Kleid eine gute Figur. Dass das Emersons erster Red-Carpet-Auftritt seit fast zehn Jahren ist, merkte man der brünetten Beauty nicht an.

Doch der Promi-Spross ist nicht nur in Sachen Events seiner berühmten Mutter auf den Versen. Emerson hat auch schon Hollywood-Luft geschnuppert – allerdings nicht direkt vor der Kamera. Die Tochter von Jon Tenney (60) ist seit einigen Jahren als Synchronsprecherin erfolgreich. 2009 hatte sie ihre erste Synchronrolle in dem Film "Coraline" ergattert.

Teri Hatcher im November 2022

Teri Hatcher mit ihrer Tochter Emerson beim Barbara Tag in München, November 2022

Emerson Tenney und Teri Hatcher, August 2013

