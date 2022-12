Sehr süß: Teri Hatcher kümmert sich liebevoll um ihre Eltern

Für Teri Hatcher (58) ist die Familie das Wichtigste. Die US-Schauspielerin wurde mit der Serie Desperate Housewives berühmt. Privat steht aber vor allem ihre Tochter Emerson Tenney (25) im Mittelpunkt. Doch auch ihren Eltern widmet die 58-Jährige viel Aufmerksamkeit, denn sie kümmert sich liebevoll um Mama und Papa: Teri hat ihre Eltern zu sich geholt, damit sie sie im Alltag unterstützen kann.

"Meine Eltern sind 87 und leider nicht mehr ganz so fit. Ich habe sie daher im vergangenen Jahr in unsere Nähe geholt. Sie wohnen jetzt direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite", erklärt Teri der Bild. Sich um die beiden zu kümmern sei für sie "selbstverständlich", denn Mama Esther und Papa Owen haben natürlich einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Aber sie gibt auch zu, dass die Pflege zwischendurch sehr anstrengend sei. Für das kommende Jahr habe sie sich daher vorgenommen, auch mehr auf sich selbst zu achten.

Dass ihre Tochter sich für die Schauspielerei entschieden hat, war für Teris Eltern am Anfang wohl erst einmal gewöhnungsbedürftig. Da beide Ingenieure waren, sollte der Serienstar eigentlich in ihre Fußstapfen treten. "Ich habe Mathe und Ingenieurwesen studiert. Warum? Weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem ich keine andere Wahl hatte", erinnert sie sich. Mittlerweile seien ihre Eltern aber doch sehr stolz auf ihre Tochter.

Getty Images Teri Hatcher bei der From Paris With Love Gala, 2018

Instagram / officialterihatcher Teri Hatcher in der "E! News' Daily Pop", Januar 2022

Splash News / ActionPress Schauspielerin Teri Hatcher im November 2022

