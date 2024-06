Travis Barker sollte Kourtneys Vagina bei Geburt nicht sehen

Die neuste Folge von The Kardashians sorgt für ordentlich Unterhaltung! Kourtney Kardashian steht in der Episode kurz vor der Geburt ihres kleinen Rockys, der im vergangenen November das Licht der Welt erblickte. Auch ihr Gatte Travis Barker (48) war anwesend. Die Frage, ob er aufgeregt sei, beantwortete der Musiker mit den Worten: "Ich habe ein bisschen Angst." Wie es scheint, hatte auch die 45-Jährige Angst, aber wohl weniger vor der Entbindung als davor, dass ihr Partner ihr bestes Stück sehen wird. "Du wirst mir nicht auf die Vagina schauen", sagt Kourtney (45) zu Travis. Dieser scherzt nur: "Ich werde gleich da sein. Ich werde ihn fangen." Doch der Realitystar bleibt hartnäckig: "Du kannst wirklich nicht da sein. Ich meine, du kannst schon, aber ich will nicht..." Sie wolle nicht, dass der Familienvater von seinem "liebsten Ding auf der Welt traumatisiert" wird.

Ob Travis seiner Liebsten den Wunsch erfüllt hat oder nicht, wird sich womöglich in der nächsten "The Kardashians"-Folge herausstellen. Mittlerweile ist der kleine Sohnemann schon seit rund einem halben Jahr auf der Welt. Im Netz gibt die Social-Media-Berühmtheit ihren Fans hin und wieder Einblick in ihr Leben mit Rocky. Zum US-amerikanischen Vatertag am 16. Juni teilte sie verschiedene Bilder, auf denen der kleine Mann und sein Papa zu sehen sind. Auf einem Schnappschuss gibt Travis seinem Sohn gerade einen sanften Kuss auf den Kopf. "Überaus dankbar für den Vater, den du unserem kleinen Jungen und all unseren Kindern bist. Du beschützt uns und kümmerst dich um uns. Eine Familie mit dir zu haben ist der Himmel", kommentiere Kourtney ihren Beitrag.

Kourtney ist Mutter von vier Kindern. Neben Rocky hat sie die Söhne Mason (14) und Reign Disick (9) sowie Tochter Penelope (11), die aus der Beziehung mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (41) hervorgehen. Und auch Travis war vor Rocky bereits Vater. Der Blink182-Star und seine frühere Frau bekamen Sohnemann Landon (20) und Tochter Alabama (18) zusammen. Und die Familienplanung ist für Kourtney und Travis wohl noch nicht beendet. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Sie haben darüber gesprochen, ein weiteres Kind zu bekommen, aber dieses Mal würden sie wahrscheinlich eine Leihmutter nehmen."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

