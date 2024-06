Zwei Jahre Ehe: Travis Barker und Kourtney ziehen zusammen

Nach zwei Jahren Ehe wagen Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) endlich den nächsten Schritt. Das verkündet die Unternehmerin nun in der neuen Folge von The Kardashians. "Travis und ich haben uns wirklich Zeit genommen, um herauszufinden, wo es für uns Sinn ergibt, zusammenzuleben, weil die Kinder sich alle in ihren eigenen Räumen so wohlfühlen", erklärt sie ihrer Familie die Gründe für die lange Bedenkzeit und ergänzt: "Wir werden in sein Haus ziehen, das nur einen Block entfernt ist, und dann mein Haus zeitgleich renovieren, damit wir alle mit dem Baby zusammen unter einem Dach leben können."

Bereits 2022 plauderte die Unternehmerin im "Skinny Not Fat"-Podcast aus, dass die Patchworkfamilie mit ihren getrennten Haushalten gut zurechtkommt: "Wir sind an einem Punkt, an dem wir herausfinden, wie wir unsere Kinder zusammenbringen können und wie das Leben jetzt aussieht. Im Großen und Ganzen kriegen wir diese Dinge auf die Reihe. Wir essen jeden Sonntagabend mit allen Kindern bei ihm zu Hause Abend."

Vor ihrer Beziehung mit Travis ging das Model mit Scott Disick (41) durchs Leben: Während ihrer neunjährigen Partnerschaft durften sie drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). Auch Travis ist vor seiner Beziehung mit Kourtney bereits Papa geworden. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (49) hat er die Kinder Alabama Louella und Landon Asher (20). Im November 2023 ging für die Turteltauben dann mit Sohnemann Rocky der Traum eines gemeinsamen Kindes in Erfüllung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker, 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Travis und Kourtney jetzt zusammenziehen? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es noch dazu kommt! Nein, das war doch nur eine Frage der Zeit! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de