Trotz Angst um Kids: Khloé Kardashian würde wieder heiraten

Eigentlich hatte Khloé Kardashian (39) dem Dating erst einmal abgeschworen, doch die große Liebe zu finden, schließt die Reality-TV-Ikone in Zukunft trotzdem nicht aus. "Eines Tages werde ich wieder verheiratet sein, ich liebe die Liebe. Ich werde mein Märchen bekommen", erklärt die Blondine in der aktuellen Folge von The Kardashians. Dabei möchte Khloé jedoch auf keinen Fall etwas überstürzen: "Aber im Moment bin ich einfach noch nicht so weit. Ich liebe es, mein Leben mit mir zu teilen, mit meinen Kindern. Ich brauche niemanden. Wenn ich an dem Punkt bin, an dem ich mich verabreden möchte, werde ich das tun."

Obwohl sie einer erneuten Heirat gegenüber nicht abgeneigt ist, plagen sie einige Zweifel – denn in der Vergangenheit sei sie in Beziehungen viel enttäuscht worden. "Ich werde mich einfach nicht mehr so öffnen wie früher, aber ich denke nicht, dass daran etwas falsch ist. Ich denke auch, dass es darum geht, erwachsen zu werden, man lernt, sich zu schützen", erklärt die 39-Jährige. Doch nicht nur sich selbst möchte sie mit mehr Vorsicht vor weiterer Enttäuschung bewahren: "Ich will meine Kinder nicht kaputtmachen. Es ist schon so viel passiert, was ihnen schaden könnte, dass ich das nicht noch verschlimmern möchte, indem ich jemanden Neues in die Beziehung bringe."

Damit spielt sie wohl auf ihre vergangene On-off-Beziehung mit Tristan Thompson (33) an. Von 2016 bis 2022 waren der NBA-Spieler und die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder zusammen. Die Beziehung war in dieser Zeit von so manchen Höhen und Tiefen geprägt – insbesondere, da der Basketballer immer wieder mit anderen Frauen im Bett gelandet sei. Ein Comeback und eine damit verbundene Hochzeit mit ihrem Ex kann Khloé zumindest ausschließen. "Ich kann nicht zulassen, dass diese alten Gewohnheiten einfach in mein Leben kommen. Das ist einfach nicht das, was ich will", betonte sie in der "Hulu Show" 2023.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

