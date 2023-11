Tristan Thompson erklärt seine Affären mit schwerer Kindheit

Er versucht, sich zu erklären! Tristan Thompson (32) und Khloé Kardashian (39) führten jahrelang eine On-Off-Beziehung. Ihre Liebe scheiterte vor allem an den zahlreichen Seitensprüngen des Basketballers – er hatte sogar während der Partnerschaft mit dem The Kardashians-Star ein Kind mit einer Affäre gezeugt. Der Blondine reichte es daraufhin endgültig und beendete die Beziehung. Nun steht Tristan der Kardashian-Familie Rede und Antwort und gibt preis, wieso er fremdgegangen ist!

In der aktuellen Folge von "The Kardashians" möchte Khloés’ Schwester Kourtney (44) von dem Kanadier wissen, wie er sich nach einem Seitensprung fühlen würde. "Nachdem ich fremdgegangen bin, fühle ich mich ekelhaft", gibt der Sportler zu. Die Gründe für sein Fremdgehen würden in seiner Kindheit liegen: "Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der eine Frau gut behandelt. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der eine Frau nicht betrügt." Seine Mutter habe ihm trotz des Fehlverhaltens seines Vaters immer vorgespielt, glücklich zu sein. "Deshalb habe ich Schmerz und Leid nie verstanden", öffnet sich der 32-Jährige gegenüber Kourtney. Diese zeigt sich von den Worten des Cleveland-Cavaliers-Stars unbeeindruckt: "Ich glaube nicht, dass du Khloé verdient hast".

Die älteste Kardashian-Schwester äußerte in einer vorherigen Episode bereits ihre Vorbehalte gegenüber Tristan: "Tristan hat […] schreckliche Entscheidungen getroffen. Manchmal bin ich so getriggert von ihm, dass ich nicht in seiner Nähe sein kann." Sie würde die negativen Gefühle aber oftmals gerne hinter sich lassen, da Tristan schließlich der Vater ihrer Nichte und ihres Neffen sei. Ihre Tochter Penelope (11) soll ähnlich empfinden.

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick

