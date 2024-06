Wegen Unterhalt: Shannen Dohertys Ex wünsche sich ihren Tod

Zögert er die Scheidung etwa absichtlich hinaus? Im vergangenen Jahr hatte Shannen Doherty (53) die Scheidung von Kurt Iswarienko eingereicht. Zusätzlich fordert der Charmed-Star von seinem Ex nun rückwirkend Unterhaltszahlungen ein. Bisher hat die Schauspielerin noch keinen einzigen Cent von ihrem Ex-Mann gesehen. Laut Shannen sei das pure Absicht. "Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mich auszahlen muss", wirft sie ihm laut Bericht, der People vorliegt, vor. Sie behauptet also, dass er den Prozess herauszögere, da sie schwer und unheilbar krank sei.

Shannen betont zudem, dass es weder schwer wäre, das gemeinsame Vermögen des Noch-Ehepaares zu charakterisieren, noch es letztendlich aufzuteilen. Aus ihrer Warte sei der Versuch, die Angelegenheit ein für allemal zu regeln, bisher vor allem an einer konkreten Sache gescheitert: "Das liegt vor allem daran, dass Kurt trotz wiederholter Versprechungen nicht freiwillig Informationen über sein Einkommen oder seine Arbeit vorlegt." Sie habe sein "sadistisches Hin- und Herschiebespiel" satt und würde sich stattdessen lieber voll und ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren.

Die Schauspielerin sei auf die Unterhaltszahlungen angewiesen, da sie aufgrund ihrer Erkrankung weitgehend arbeitsunfähig sei. Ihr gesamtes Resteinkommen entspringe aus den Tantiemen der Serie "Charmed – Zauberhafte Hexen", bei der sie vor der Eheschließung mit Kurt mitwirkte. "Vor Kurzem habe ich erfahren, dass 'Charmed' nach dem 30. Juni 2024 nicht mehr auf einer der großen Streaming-Plattformen zu sehen sein wird. Infolgedessen wird mein zukünftiges Residualeinkommen drastisch sinken", erklärte Shannen jedoch in dem Forderungsantrag.

Getty Images Shannen Doherty, November 2015

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

