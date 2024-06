Bei "You"-Dreh: Penn Badgley zeigt seine muskulösen Arme!

Macht Joe Goldberg nun etwa das Fitnessstudio unsicher? Seit 2018 treibt Penn Badgley (37) schon sein Unwesen als gewiefter Stalker in der Serie You. Aktuell steht der Schauspieler für die fünfte und finale Staffel des Netflix-Hits vor der Kamera, auf die die Fans bereits sehnsüchtig warten. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, geben nun ein paar Einblicke in die Dreharbeiten. Auf den Schnappschüssen ist Penn in einem schwarzen Tanktop in New York City zu sehen. Das enge Kleidungsstück bringt dabei die durchaus muskulösen Oberarme des Serienstars perfekt zur Geltung.

Später zeigt sich der Gossip Girl-Star dann wieder wie der Joe Goldberg, den die Fans kennen: in seiner berühmt-berüchtigten Cap sowie einer weiten blauen Jacke. Mit einem geheimnistuerischen Blick steht Penn dabei vor einem Zeitungsstand und hat ganz offenbar ein neues Opfer im Visier. Auf einem weiteren Foto unterhält sich Penns Charakter mit einem Buch in der Hand mit dem "You"-Neuzugang Michelle Hurd.

Michelle ist nicht die einzige neue Schauspielerin, die in der Serie dazustößt. Anna Camp (41) und Griffin Matthews sollen in der finalen Staffel die Geschwister von Joes Freundin Kate verkörpern. Die Pitch Perfect-Darstellerin spielt dabei sogar gleich zwei Charaktere: die Zwillinge Reagan und Maddie Lockwood! "Reagan ist die gerissene, skrupellose Finanzchefin des Lockwood-Konzerns, die es auf den Thron abgesehen hat und jeden Gegner vernichten wird... ob er nun zur Familie gehört oder nicht. Maddie hingegen präsentiert sich als der unseriöse Zwilling, eine dreifach geschiedene Gesellschaftsdame, deren Job 'etwas mit PR' ist. Doch hinter Maddies frivoler Fassade verbirgt sich eine meisterhafte Manipulatorin", heißt es vielversprechend in einer Mitteilung, die Variety vorliegt.

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Anna Camp, Schauspielerin

