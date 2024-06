Beziehungsstatus unklar: Für wen kauft MGK hier Geschenke?

Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) haben vor Kurzem ihre Verlobung aufgelöst. Zwar wurde das On-off-Paar vor zwei Monaten noch turtelnd miteinander gesehen, es ist jedoch nicht bekannt, wie ihr derzeitiger Beziehungsstatus wirklich aussieht. Nun liegen Daily Mail Bilder vor, die den Rapper dabei zeigen, wie er einen Spielzeugladen in Malibu verlässt. Seine Hände sind dabei vollgepackt mit drei Geschenken – unklar, ob diese für seine Tochter Casie Colson Baker (14), für Megan oder ihre drei Kinder sind.

Neben den drei Geschenken hat MGK noch einen Plüsch-Husky in der Hand. Das Outfit des Sängers ist bei dem Einkaufstrip so ausgefallen wie immer. Er trägt eine rosafarbene "Hecho en Venice"-Kappe, eine weite Cargohose, an der eine Silberkette hängt, und ein großes gestreiftes Oberteil. Seinen Look rundet der Star, der eigentlich Colson Baker heißt, mit Perlenketten, Ohrringen und einem Armband ab. Nach seinem Ausflug teilte Colson noch eine Instagram-Story von sich, bei der er im Auto sitzt. Dazu schrieb er: "Auf dem Weg zur Arbeit."

Machine Gun Kelly und Megan kamen Anfang 2020 zusammen. Zwei Jahre später machte MGK der "Transformers"-Schauspielerin einen Heiratsantrag, den sie auch annahm. Im "Call Her Daddy"-Podcast verriet die 38-Jährige im März, dass sich beide dazu entschieden haben, die Verlobung aufzulösen. Mehr Details wollte die Beauty dazu jedoch nicht nennen. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", meinte sie noch und erklärte, dass der 34-Jährige ihre "Zwillingsseele" sei.

Getty Images Machine Gun Kelly mit einem American Music Award 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

