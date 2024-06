Doch keine Ehekrise? Gerri Horner mit Ehering gesichtet

Mit ihrem vergangenen Auftritt sorgte Geri Horner (51) für zahlreiche Spekulationen. In einer Kampagne für das französische Luxuslabel Dior ließ die britische Sängerin den Namen ihres Ehemanns Christian Horner (50) weg. Sie stellte sich auf einmal mit ihrem Geburtsnamen vor. Viele Fans gingen deshalb von einer Ehekrise aus. Nun wurde das ehemalige Spice Girl das erste Mal nach dem Vorfall gesehen. Auf Paparazzi-Fotos von Daily Mail trägt die Musikerin ein lässiges Outfit ganz in Weiß. Ihre rote Mähne versteckt sie unter einer Baseballkappe. Doch was auf dem Foto besonders ins Auge sticht, ist ein Detail an ihrem linken Finger: Denn Geri trägt eindeutig ihren glitzernden Ehering.

In diesem Jahr sind Geri und ihr Ehemann bereits durch einige Tiefen gegangen. Denn zu Beginn des Jahres wurden gegen den Red-Bull-Teamchef schwere Vorwürfe laut. Der Formel-1-Star soll sich einer Mitarbeiterin gegenüber unangemessen verhalten haben. Der Geschäftsführer stritt jedoch alle Anschuldigungen vehement ab. Eine interne Untersuchung gab dem 50-Jährigen recht – mit einem eindeutigen Ergebnis: Christian wurde für unschuldig erklärt und die Anklägerin wurde vom Dienst suspendiert.

Während der schweren Anschuldigungen gegen ihren Ehemann stand Geri treu an seiner Seite. Von den Nötigungsvorwürfen der Mitarbeiterin ließ sich die "If You Wanna Be My Lover"-Interpretin offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Mitten im Skandal spazierten die Sängerin und der Geschäftsführer bei einem Formel-1-Rennen in Bahrain Hand in Hand über das Gelände und präsentierten sich somit als starke Einheit.

Getty Images Christian Horner im November 2023

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner beim Grand Prix von Bahrain

