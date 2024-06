Enthüllt: Kann Victoria Beckham Geri Horner nicht ausstehen?

Jahrelang standen Victoria Beckham (50) und Geri Horner (51) gemeinsam als Spice Girls auf der Bühne. Trotz langjähriger Zusammenarbeit sollen sich die ehemaligen Bandkolleginnen eigentlich gar nicht ausstehen können, wie der britische Investigativjournalist Tom Bower nun berichtet. In seinem neu erschienenen Buch "The House of Beckham: Money, Sex and Power" behauptet der Autor, dass vor allem Victoria oft über ihre ehemalige beste Freundin gelästert haben soll. "Ich kann Geri nicht ausstehen. Sie ist eine der illoyalsten Personen, die ich je kennengelernt habe", soll sie gegen die Sängerin gewettert haben.

Ende der 1990er-Jahre war Geri mit dem DJ Christopher Evans (58) liiert. Anscheinend ein Grund für Victoria, sich über die Songwriterin lustig zu machen: "Sie verspottete Geri, weil sie mit Chris ausging", meint Tom. Laut dem Autor soll die Ehefrau von David Beckham (49) vermutet haben, die britische Pop-Sängerin sei aus den falschen Gründen mit dem Musiker zusammen: "Victoria sagte: 'Sie würde alles tun, um Publicity zu bekommen. Geri ist es egal, was sie tut, solange sie nur in die Zeitung kommt.'"

Doch sind die ehemaligen Spice Girls wirklich insgeheim verfeindet? Wie The Mirror berichtet, soll Geri Victoria vor einigen Jahren sogar im Netz entfolgt sein. Heute ist das jedoch nicht mehr der Fall: Die Musikerinnen folgen sich beide gegenseitig auf Social Media. Auch bei Victorias berühmt-berüchtigter 50. Geburtstagsparty stand Ginger Spice auf der exklusiven Gästeliste. Doch nicht nur sie: Alle fünf Bandmitglieder feierten bei der Sause eine kleine Reunion und performten sogar gemeinsam einen alten Song.

Getty Images Geri Halliwell und Victoria Beckham im Jahr 2007

Instagram / davidbeckham David Beckham und die Spice Girls auf Victoria Beckhams 50. Geburtstag

