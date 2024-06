Hat schwangere Francesca Farago noch Kontakt zu Ex-Partnern?

Francesca Farago (30) und ihr Partner Jesse Sullivan (34) sind aktuell in freudiger Erwartung von Zwillingen. Als die Finger weg!-Bekanntheit die süßen Babynews öffentlich gemacht hatte, nahmen einige ihrer Verflossenen das zum Anlass, Kontakt zu der Beauty aufzunehmen – doch Francesca will davon offenbar nichts wissen. "Die Nachrichten werden einfach in das allgemeine Postfach verschoben. Ich antworte nicht wirklich", verrät das Reality-Sternchen gegenüber US Weekly.

Dass die Beauty wirklich keinerlei Interesse mehr an ihren Ex-Partnern hat, macht sie mit Nachdruck deutlich: "Ich habe alle Nummern meiner Ex-Freunde auf meinem Handy blockiert. Das habe ich schon vor ungefähr zwei Jahren gemacht." Statt in Erinnerungen zu schwelgen, möchte Francesca lieber in die ihr bevorstehende Zukunft mit Jesse blicken. "Ich dachte mir, dass ich das alles nicht mehr brauche. Ich bin gerade so glücklich und das ganze Zeug gehört einfach der Vergangenheit an."

Obwohl Francesca gerade nicht glücklicher sein könnte und sich unendlich auf den doppelten Nachwuchs freut, hat die Schwangerschaft nicht nur positive Auswirkungen auf die Beauty. In einem Interview mit People plauderte die Influencerin aus, dass sie unter Schlafproblemen leidet. "Ich schlafe nicht, und ich schlafe nie. Ich wache alle 30 Minuten auf, um zu pinkeln", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit.

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago bei den iHeartRadio Music Awards

Instagram / francescafarago Francesca Farago mit Babybauch

