Königin Máxima begeistert ihre Fans in einem Militär-Look

Königin Máxima (53) beweist immer wieder ein Händchen für Mode – das zeigen nun mal wieder aktuelle Aufnahmen der Frau von König Willem-Alexander der Niederlande (57). Offenbar kann selbst ein Ort, der nicht gerade für modische Statements bekannt ist, die royale Dame nicht davon abhalten, genau dieses trotzdem zu setzen. Auf dem Militärübungsgelände Fort Crèvecoeur tauschte sie das Kleid und die High Heels gegen ein für sie eher ungewöhnliches Outfit ein. In voller Militär-Montur schenkte sie den Kameras ihr breitestes Grinsen. "Selbst im Tarnanzug ist sie immer noch charmant!" oder auch "Tolle Königin" sind nur einiger der begeisterten Kommentare unter einem Instagram-Post des Königshauses.

Bei ihrem Besuch der niederländischen Truppe in Hertogenbosch soll die 53-Jährige jedoch nicht einfach nur dagestanden und gelächelt haben. Ganz im Gegenteil: Offenbar war sie sich nicht zu schade dazu, auch mal richtig mit anzupacken. Wie unter anderem t-online berichtet, habe Máxima vor Ort an einer Mannschaftsübung mit Pioniergruppen teilgenommen. Dabei zeigte sich die dreifache Mutter voller Tatendrang, als ihr in voller Militär-Montur, inklusive Overall, Helm und Waffenweste, die bevorstehenden Übungen und Manöver erklärt wurden. Einige Bilder auf dem Social-Media-Account des niederländischen Königshauses beweisen, dass sie beim Mitfahren auf einem Militärwagen vollen Körpereinsatz zeigte.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Monarchin allen Grund zur Freude – denn sie feierte ihren 53. Geburtstag. Zu diesem Anlass bescherte das Königshaus seinen treuen Fans mal wieder einen wunderschönen Schnappschuss von Máxima. Auf dem Bild blickte sie freudestrahlend in die Kamera. Und auch in Sachen Mode konnte sie da wieder einmal überzeugen: Ihr weinrotes Oberteil kombinierte sie mit dazu passenden, auffälligen Ohrringen und einem subtilen roten Lippenstift.

Getty Images Königin Máxima, 2024

Getty Images Königin Máxima im April 2024

