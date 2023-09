Joshua Kimmich wurde degradiert: Er ist der neue DFB-Kapitän

Er ist nicht länger Kapitän. Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM 2022 in Katar alles anderes als gut abgeschnitten. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick (58) schied noch in der Vorrunde raus. Danach brach eine große Diskussion im Lande aus und es hagelte viel Kritik. Nun steht für die DFB-Elf der nächste Härtetest an. Thomas Müller (33) wurde zuerst nicht berücksichtigt – dann aber doch nachnominiert. Jetzt gibt es eine weitere Veränderung: Es wurde ein neuer Kapitän festgelegt.

"Ich habe mich entschieden, Ilkay Gündogan (32) die Kapitänsbinde zu geben", sagte Hansi am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining. Zuletzt war eigentlich Joshua Kimmich (28) Kapitän des Nationalteams gewesen. Er soll nun zusammen mit Ilkay ein "neues Führungsduo" bilden, erklärte der Coach weiter. Was passiert, wenn der frühere Kapitän Manuel Neuer (37) wieder zum Team dazustoßen sollte nach seiner Verletzungspause, ließ der Bundestrainer vorerst offen.

Der Mittelfeldspieler scheint sich über seine neue Rolle im DFB-Team ziemlich zu freuen. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, es ist eine große Ehre für mich, das Team anzuführen", sagte der 32-Jährige vor dem Freundschaftsspiel am Samstag.

