Ilkay Gündogan (31) hat Ja gesagt! Im Dezember des vergangenen Jahres gab der Fußballer bekannt, dass er sich mit seiner Freundin Sara Arfaoui verlobt hat. Die Beziehung hatte er erst wenige Monate zuvor öffentlich gemacht – und seinen Fans damit erstmals nach der Beziehung mit Sila Sahin (36) wieder eine Frau an seiner Seite präsentiert. Jetzt klingelten bei llkay und Sara auch schon die Hochzeitsglocken – und ihr Look kann sich sehen lassen!

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, heirateten die beiden nach ihrer standesamtlichen Hochzeit vor einem Monat am vergangenen Mittwoch jetzt ganz romantisch in Italien. In Anwesenheit des engsten Familien- und Freundeskreises schritten der Sportler und seine Auserwählte vor den Altar – und Sara beeindruckte mit ihrem maßgeschneiderten Hochzeitskleid. Zu der ausladenden weißen A-Linien-Robe mit Spitze und herabfallenden Trägern trug sie auffälligen Diamantenschmuck, während Ilkay einen dunkelblauen Anzug wählte.

Doch mit einem Outfit war es natürlich nicht getan – für die Party mit großem Feuerwerk zogen sich die Frischvermählten noch mal um. Sara feierte in einem schulterfreien Kleid mit tiefem Beinschlitz und Schleppe. Ilkay genoss den Abend in einem schwarzen Anzug, unter dem er den Kragen des weißen Hemds locker offen ließ.

Anzeige

Alessia Franco for David Bastianoni Studio Ilkay Gündogan und Sara Arfaoui bei ihrer Hochzeit im Juni 2022

Anzeige

Alessia Franco for David Bastianoni Studio Ilkay Gündogan und Sara Arfaoui bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Alessia Franco for David Bastianoni Studio Ilkay Gündogan bei seiner Hochzeit im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de