So sexy besucht Kate Moss die After-Show-Party von Dior!

Dieser Look schreit nach Party! Für das After-Show-Happening von Dior im Rahmen der Pariser Fashion Week schmiss sich Kate Moss (50) ordentlich in Schale. Wie auf Bildern, die Mirror vorliegen, zu sehen ist, kleidete sich die Beauty in einem schwarzen Spitzenkleid, das ziemlich tief blicken ließ. Darunter trug sie nicht viel mehr als einen transparenten Body. Dazu kombinierte die Britin schwarze High Heels mit Nieten, und das Haar fiel wild gestylt über ihre Schultern.

Wenige Stunden zuvor zeigte sich Kate bei ihrem Besuch der Fashion Week noch in einem stylishen Business-Look. Die Freundin von Nikolai von Bismarck (37) trug eine elegante Kombi aus einem grauen oversized Blazer und der dazu passenden Shorts. Dazu wählte sie eine schwarze Bluse mit V-Ausschnitt, spitze Pumps und dezenten Goldschmuck.

Kate war selbstverständlich nicht die einzige Berühmtheit, die sich bei dem Modespektakel in der Stadt der Liebe blicken ließ. Ebenfalls anwesend waren unter anderem Sänger Bad Bunny (30), Twilight-Star Robert Pattinson (38) oder auch Hollywood-Größe Demi Moore (61) und ihre Tochter Scout LaRue Willis (32), die aus der früheren Ehe mit Bruce Willis (69) hervorgegangen war. Ein Accessoire der "Ghost"-Darstellerin zog alle Blicke auf sich – der kleine Hund, der das gesamte Event auf Demis Arm verbrachte.

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Scout LaRue Willis und Demi Moore, Pariser Fashion Week 2024

