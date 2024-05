Trennung von Nikolai? Kate Moss mit anderem Mann unterwegs

Nanu, was ist denn da los? Eigentlich ist Kate Moss (50) derzeit in einer On-off-Beziehung mit Nikolai von Bismarck (37). Der wurde zuletzt jedoch turtelnd mit einer anderen Frau gesehen. Hat Kate nun etwa endgültig mit ihrem Partner abgeschlossen? Am Wochenende wurde das Model händchenhaltend mit einem anderen Mann gesichtet. Bei diesem handelt es sich um niemand Geringeren als Skip Marley, den Enkel der Reggae-Legende Bob Marley (✝36). Schon während eines Auftritts des Sängers soll Kate ganz begeistert gewesen sein. "Kate rannte auf die Bühne, weil es ihr so gut gefiel", berichtet ein Augenzeuge gegenüber Daily Mail und ergänzt: "Sie wurde vom Sicherheitspersonal von der Bühne eskortiert."

"Ich weiß nicht, ob da was läuft, aber sie ist auf jeden Fall ein Fan. Es war alles sehr süß und auf keinen Fall konfrontativ", berichtet der Beobachter weiter. Doch was ist mit Nikolai? Direkt nach dem Türkei-Urlaub besuchten sie gemeinsam eine Modenschau in London. Laut Bild-Informationen soll die Stimmung zwischen dem On-off-Pärchen sehr kühl gewirkt haben.

Schon seit Juli des vergangenen Jahres wird immer wieder gemunkelt, dass die Laufstegschönheit und der Fotograf mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben. Vor allem Nikolai wurde immer wieder bei Treffen mit anderen Frauen gesichtet. Trotzdem zeigten sich Kate und ihr Liebster bei gemeinsamen Dates.

Getty Images Kate Moss und Nikolai von Bismarck auf einer Modenschau

Getty Images Kate Moss sitzt auf Couch

