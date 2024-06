So war das Aufwachsen mit berühmten Eltern für Ben Stiller

Als Sohn der Schauspieler Anne Meara (✝85) und Jerry Stiller (✝92) kam Ben Stiller (58) schon früh mit der Medienbranche in Berührung. Als Kind ließ ihn das jedoch ziemlich kalt, wie er jetzt in dem Podcast "Hey Dude...The 90s Called!" erzählt. "Wenn man ein Kind ist, denkt man nicht so sehr darüber nach, dass ich anders bin als andere Kinder, weil das deine Realität ist. Das ist alles, was man hat", sagt er und führt aus: "Es war nicht so eine Sache wie: 'Oh, wir sind etwas Besonderes' oder 'Wir haben diese Privilegien, die andere Kinder nicht haben.'"

Durch ihren Job waren seine Eltern ständig unterwegs. Hin und wieder durfte Ben die beiden an die Filmsets begleiten – für ihn damals ein absolutes Highlight. "Für mich war es alles. Ich habe es so sehr geliebt. Ich liebte es, hinter die Kulissen zu schauen, was sie taten. Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich gerne Regie führe und Filme mache, und ich war fasziniert davon und wollte mehr darüber lernen", erzählt er.

Seit den 1980er-Jahren ist Ben selbst als Schauspieler und Regisseur aktiv. Unter anderem spielte er in Filmen wie "Nachts im Museum", "Zoolander" oder "Meine Braut, ihr Vater und ich" mit. Für seine Arbeit wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem gewann Ben bei den MTV Movie Awards und Emmy Awards.

Getty Images Ben Stiller, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Ben Stiller

