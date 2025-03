Ben Stiller überraschte Tochter mit Anruf von Taylor Swift

Ben Stiller (59) machte sich vor Jahren mit einer Überraschungsaktion bei seiner Tochter Ella (22) beliebt. Zu Gast bei "New Heights", dem Podcast von Taylor Swifts (35) Freund Travis Kelce (35), erzählte er nun die Geschichte, wie er mit seinem Sohn bei einem Basketballspiel saß und die Sängerin neben sich entdeckte. "Wir haben meine Tochter, die ein großer Swiftie ist, per FaceTime zugeschaltet, und wir hatten einen Riesenspaß. Sie war unglaublich", erinnerte sich der Schauspieler. Das Ganze habe sich vor etwa zehn Jahren zugetragen, doch die inzwischen erwachsene Promi-Tochter sei immer noch ein großer Fan der "Bad Blood"-Interpretin.

Taylor besuchte 2014 ein Spiel der New York Knicks mit ihrer damaligen besten Freundin Karlie Kloss (32). Durch Zufall saßen die beiden Blondinen in der ersten Reihe neben Ben und seinem Sohn Quinlin. Auf Bildern von dem Sportevent im Madison Square Garden sieht man, wie sich die drei Erwachsenen angeregt unterhalten, während der damals Neunjährige mit zerknirschtem Blick auf das Spielfeld schaut.

Ella hat inzwischen ein Schauspielstudium an der renommierten Juilliard University hinter sich und möchte, genau wie ihr Bruder Quinlin, in die Fußstapfen ihres Papas treten. Der "Nachts im Museum"-Darsteller hat damit kein Problem. "Sie sind beide wirklich gut, es würde also Spaß machen, mit ihnen zu arbeiten", schwärmte er im November gegenüber E! News. Dabei schloss der 59-Jährige nicht aus, dass die beiden Sprösslinge eines Tages sogar Regie führen könnten.

Getty Images Karlie Kloss, Taylor Swift, Ben Stiller und Quinlin Dempsey Stiller

Getty Images Ben Stiller und seine Tochter Ella Stiller

