Ben Stiller blieb trotz Trennung "immer verbunden" mit Frau

Ben Stiller (59) und Christine Taylor (53) haben über die Herausforderungen und die Entwicklung ihrer inzwischen erneuerten Beziehung gesprochen. Die beiden Schauspieler hatten sich 2017 nach 17 Jahren Ehe getrennt, blieben aber für ihre beiden Kinder eng verbunden. "Es waren etwa drei oder vier Jahre, in denen wir nicht zusammen waren, aber wir hatten immer eine Verbindung", erklärt Ben in einem Interview mit der New York Times. Besonders die Zeit während der Pandemie habe das Paar wieder zusammengebracht , als sie erneut unter ein Dach gezogen sind und intensive Gespräche miteinander geführt hätten.

Christine äußert sich ebenfalls über die Höhen und Tiefen ihrer Partnerschaft und erklärt in der Drew Barrymore Show, dass die schnelle Hochzeit im Jahr 2000 nach nur sechs Monaten Beziehung ein intensiver Beginn ihrer Ehe war. Mit der Geburt ihrer Tochter Ella im folgenden Jahr und ihrem Sohn Quinlin in den Jahren danach hätten sie viele schöne Momente erlebt, jedoch auch begonnen, in unterschiedliche Richtungen zu wachsen. Während ihrer Trennung hätten sie beide daran gearbeitet, ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. "Es war keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben", so Christine. Trotz der getrennten Wege blieb die Familie eine Einheit, machte weiterhin gemeinsame Ausflüge und erlebte wichtige Momente zusammen.

Die Geschichte ihrer Liebe begann, als sie sich 1999 am Set einer TV-Serie kennenlernten und schnell unzertrennlich wurden. Die beiden Schauspieler, die für ihre komödiantischen Rollen bekannt sind, begeisterten in Filmen wie "Zoolander" nicht nur das Publikum, sondern fanden auch immer wieder Zeit füreinander. Beide betonten im Laufe der Jahre, wie wichtig ihre Familie für sie sei. Ben verrät, dass er nach der Versöhnung eine noch größere Wertschätzung für ihre Beziehung entwickelt habe: "Es gibt nichts Vergleichbares, wenn man zurückkommt. Man weiß so viel besser, was man hat."

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor mit ihrem Sohn Quinlin auf der Project ALS 25th Anniversary Gala

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor im Jahr 2016

