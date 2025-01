Nach früherer Trennung schätzt Ben Stiller seine Ehe mehr

Ben Stiller (59) und Christine Taylor (53) sind bereits seit 25 Jahren verheiratet. Die Ehe der Schauspieler lief jedoch nicht immer einwandfrei, weshalb der "Nachts im Museum"-Darsteller und seine Ehefrau sich 2017 vorübergehend trennten. Nachdem ihre Liebe neu entflammt war, schätzt Ben die Ehe mit seiner Partnerin nun umso mehr. Der Filmproduzent erklärte kürzlich während eines Auftritts bei The View: "Wir sehen keinen Tag, den wir zusammen sind, als selbstverständlich an."

Die Turteltauben fanden während der Pandemie wieder zueinander. Bei The View äußerte Ben über das erneute Aufflammen ihrer Liebe: "Ich weiß nicht, wie es passiert ist, außer dass wir es beide wollten. Man muss daran arbeiten." Christine erklärte 2023 in der The Drew Barrymore Show ihre Sicht der Dinge: "Wir hatten [während der Pandemie] so viel Zeit zum Reden. Es gab keine anderen Ablenkungen."

Die Hollywoodstars machten 2017 nach 18 Jahren Ehe ihre Trennung publik. 2022 verkündete der "Zoolander"-Darsteller das Liebes-Comeback. "Dann hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wir waren getrennt und sind wieder zusammengekommen, und wir sind froh darüber", offenbarte der 59-Jährige im Interview mit dem Online-Magazin Esquire. Nicht nur für sich und seine Ehefrau war dies eine gute Entscheidung, sondern auch für den gemeinsamen Nachwuchs.

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor im Februar 2023

Getty Images Ella Olivia Stiller mit ihren Eltern Ben Stiller und Christine Taylor

