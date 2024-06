Wie seine Enkel: Schon König Charles spielte in diesen Dünen

Zum diesjährigen Geburtstag von Prinz William (42) teilte Prinzessin Kate (42) ein niedliches Foto auf Instagram, auf dem der Thronfolger gemeinsam mit seinen drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) von einer Sanddüne springt. Die Kulisse dürfte den Fans bekannt vorkommen: Schon König Charles (75) spielte mit seiner Schwester Prinzessin Anne (73) und ihrem Vater Prinz Philip (✝99) in diesen Dünen am Strand von Holkham in Norfolk. Wie Hello! berichtet, sei das in der BBC-Sendung "Elizabeth at 90: A Family Tribute"zu sehen gewesen.

In der Dokumentation erinnert sich der britische Monarch an die schönen Momente seiner Kindheit zurück. "Wir hatten immer viel Spaß beim Versteckspielen in diesen Dünen", sagte er. Holkham liege ganz in der Nähe des royalen Anwesens Sandringham und sei schon damals ein öffentlicher Strand gewesen. Nicht nur Charles und seine Geschwister spielten dort gern – Queen Elizabeth II. (✝96) habe den Strand gern für einen Spaziergang mit ihren geliebten Hunden genutzt.

Dass Kate genau dieses Foto zum diesjährigen Ehrentag ihres Gatten veröffentlichte, sei der Körperspracheexpertin Judi James zufolge kein Zufall gewesen. "Sie lachen Kate an und Kate lacht sie an – das ist das Bild, das wir von ihr bekommen, auch wenn wir sie nicht sehen können", erklärte sie. Mit der Wahl dieser Aufnahme sende die an Krebs erkrankte Familienmutter eine beruhigende Botschaft an die Fans des britischen Königshauses.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate, Juni 2024

