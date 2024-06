Wird Prinzessin Kate ihre Geheimnistuerei zum Verhängnis?

Seit ihrer Krebsdiagnose hält sich Prinzessin Kate (42) vom royalen Trubel fern. Lediglich für Trooping the Colour, die traditionelle Geburtstagsparade des britischen Monarchen, machte sie eine Ausnahme und wagte ihren ersten öffentlichen Auftritt seit mehreren Monaten. Trotz des starken medialen Interesses an ihrer Person schaffen es Kate und Ehemann Prinz William (42) bisher, ihr Leben rund um Kates Krankheit gut unter Verschluss zu halten. "Es ist wirklich beeindruckend, wie sie immer noch in der Lage sind, all diese Geheimhaltung zu beherrschen", betont die Historikerin Amanda Foreman im Interview mit People und fügt hinzu: "Sie haben das voll im Griff."

Schon bevor Kate ihre Diagnose publik machte, hatte sich die Prinzessin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Warum die Geheimnistuerei den Royals jedoch schnell zum Verhängnis werden kann, erklärte der Adelsexperte Richard Fitzwilliams Anfang Juni in einem Interview mit Us Weekly: "Ich meine, wenn man überhaupt nichts erfährt und Monate vergehen, gibt es natürlich Spekulationen. Und das könnte wieder passieren." Er sei sich allerdings sicher, dass das britische Königshaus die Situation zukünftig anders handhaben werde, um solch "außer Kontrolle geratene" Spekulationen zu vermeiden.

Seit ihrer Teilnahme an Trooping the Colour hat sich Kate erneut zurückgezogen. Ab wann die 42-Jährige wieder regelmäßig bei öffentlichen Auftritten zu sehen sein wird, ist bisher unklar. Laut einem Insider sei Kates Präsenz bei der Parade eine spontane Eingebung gewesen. "Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin", plauderte ein Informant aus, wie Bild berichtete. Weiter hieß es, dass Kate ihren Entschluss erst zwei Tage vor dem großen Event getroffen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Royals zukünftig schneller neue Informationen veröffentlichen wollen? Ja. Sie wollen unnötige Gerüchte sicherlich vermeiden. Nein. Ich glaube, sie halten sich weiterhin bedeckt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de