Wow! So eine gute Figur macht Kendall Jenner in einem Sattel

Kendall Jenner (28) sieht nicht nur auf Laufstegen, sondern auch auf Pferden richtig toll aus! Sein Reittalent stellt das Model jetzt bei der Vorbereitung auf die Olympia-inspirierte Veranstaltung Vogue World unter Beweis. Dabei sitzt sie auf einem weißen Pferd, während sie ein schwarzes Shirt mit dazu passender Leggings sowie Reitstiefel trägt. Und sie ist nicht allein: Auch Freundin und Model-Kollegin Gigi Hadid (29) nimmt an der Vorbereitung des Events teil und beweist auf einem schwarzen Pferd, wie gut sie reiten kann. Wie auf Fotos zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen, hat sie dabei ein rot-grau gestreiftes Crop-Top sowie eine schwarze Leggings an und trägt ebenfalls Reitstiefel.

Zudem bekommt Kendall noch von einem weiteren Gast Unterstützung: Bad Bunny (30)! Der Musiker, mit dem die 28-Jährige nach circa einem halben Jahr Beziehungspause wieder zusammen sein soll, ist ebenfalls in der Stadt der Liebe – und wie JustJared berichtet, ebenfalls bei den Proben des Events dabei. Es handelt sich dabei nicht um das erste Mal, dass die beiden zusammen gesichtet werden. Wie ein Fan mit einem Clip auf X beweist, verbrachten Kendall und Bad Bunny erst kürzlich ein romantisches Dinner in einem japanischen Restaurant in Puerto Rico zusammen.

Nachdem die Schwester von Kylie Jenner (26) und der 30-Jährige öfter gemeinsam gesehen worden waren, bestätigte ein Insider gegenüber People, dass sie sich nach ihrer Trennung im Dezember 2023 wieder zusammenraufen konnten. "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen", offenbarte dieser und ergänzte: "Es gab nie ein Drama bei ihrer Trennung und sie haben sich gegenseitig vermisst." Laut eines anderen Informanten sollen Kendall und Bad Bunny zudem die Auszeit gebraucht haben, "um sich gegenseitig genug zu vermissen, um die Dinge zu klären".

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bad Bunny in Paris, Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Kendall und Bad Bunny tatsächlich wieder ein Paar sind? Dass er jetzt bei ihr in Paris ist, ist schon ein Anzeichen! Nein, die beiden sind bestimmt nur Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de