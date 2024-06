Ähnlichkeit zu Gisele: Ist sie die Neue an Tom Bradys Seite?

Dreizehn Jahre lang galten Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) als das absolute Traumpaar. Im Jahr 2022 verkündeten das Supermodel und der Footballspieler dann jedoch überraschend ihre Trennung. Nun soll der Sportler sein Herz aufs Neue verschenkt haben. Wie die Zeitung Terra Entretê berichtet, soll Tom die brasilianische Influencerin Isabella Settanni daten. Laut Berichten des Magazins sollen sich der NFL-Star und das 14 Jahre jüngere Model bereits vor einigen Monaten über gemeinsame Freunde getroffen haben. Aktuell würden sie sich "besser kennenlernen". Zu ihrer Beziehung haben sich bislang jedoch weder Tom noch die hübsche Blondine offiziell geäußert.

Was bei genauer Betrachtung von Toms vermeintlicher Flamme jedoch sofort ins Auge sticht: Isabella sieht Gisele zum Verwechseln ähnlich! Beide Frauen scheinen jedoch nicht nur optisch denselben Look zu teilen. Sie weisen auch noch erstaunlich viele weitere Gemeinsamkeiten auf. Gisele und Isabella stammen beide aus Brasilien und sind erfolgreich in der Modelindustrie tätig. Doch damit nicht genug. Die Blondinen scheinen sogar dasselbe Hobby zu teilen. Genau wie Gisele liebt nämlich auch Isabella offenbar das Surfen, wie aus ihrem Instagram-Account unschwer hervorgeht.

Doch datet der Footballstar derzeit wirklich Giseles Lookalike? An dem Gerücht der Romanze zwischen Isabella und Tom soll nichts dran sein, verrieten Quellen gegenüber Us Weekly. Der ehemalige Quarterback konzentriere sich derzeit vielmehr auf seine Karriere nach der Pensionierung und auf die Erziehung seiner Kinder. Für eine Liebelei sei in seinem Leben momentan kein Platz. "Ich genieße meinen Football-Ruhestand, ich genieße die Zeit mit meinen Kindern, ich genieße es", erklärte Tom selbst vor wenigen Wochen im Gespräch mit der Zeitung.

Instagram / Isasettanni Isabella Settanni, brasilianisches Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

