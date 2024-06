Auch das noch: Francesca Farago hat Probleme beim Hausbau!

Francesca Farago (30), bekannt aus der Realityshow Finger weg!, bereitet sich zusammen mit ihrem Verlobten Jesse Sullivan (34) auf die Ankunft ihrer Zwillinge vor. Die Vorfreude wird allerdings durch ein Problem getrübt: die Renovierung ihres Hauses. In einem Interview mit E! News erzählt die 31-Jährige, dass die Arbeiten am neuen Haus stark im Verzug sind und sie derzeit in einem Rechtsstreit mit dem ursprünglichen Bauunternehmer stehen. "Wir haben ein Zimmer für das Kinderzimmer vorgesehen, aber das neue Haus ist eine Katastrophe", erklärt sie. Das Paar habe nun einen neuen Bauunternehmer engagiert, um die Schäden des alten zu beheben. In ihrer derzeitigen Unterkunft gibt es kein Kinderzimmer.

Da das Haus vor dem Ankunftsdatum der Babys vermutlich nicht fertig wird, hat das Paar bereits einen alternativen Plan: "Wenn die Babys kommen und wir noch nicht im neuen Haus wohnen können, werden wir die Kinderkrippen einfach neben unser Bett stellen und es regeln, wenn sie etwas älter sind – vielleicht nach zwei, drei Monaten", führt Francesca aus. Denn der Stress rund um die Bauarbeiten seien nicht die einzigen Herausforderungen, die die 31-Jährige und ihr Verlobter aktuell meistern müssen. Francesca betont, wie belastend die Planung der Familienerweiterung und die nun folgende Schwangerschaft für sie ist und wie sehr sie sich sorgt. Denn ihr Weg zum Babyglück war nicht einfach.

Das Paar, das seit Mai 2023 verlobt ist, hat bereits offen über die Schwierigkeiten gesprochen, die sie bei dem Versuch hatten, eine Familie zu gründen. Francesca gab auf TikTok zu, dass sie ständig Angst habe, dass etwas schiefgehen könnte. "Ich höre jeden Tag Horrorgeschichten von anderen Müttern", schilderte sie und fügte hinzu: "Ich bin die ganze Zeit nervös. Ich dachte, nach dem ersten Trimester wäre die Gefahr vorbei, aber das ist sie nicht. Man ist erst aus der Gefahr raus, wenn die Babys in meinen Armen sind, und selbst dann muss ich sie noch am Leben halten." Diese Sorgen werden ihrer Meinung nach nie aufhören – ein Gefühl, das viele werdende Eltern nachempfinden können.

Neben den Sorgen hat Francesca auch mit Schlaflosigkeit zu kämpfen. Im Interview mit People gab sie vor zwei Wochen zu, dass sie während ihrer Zwillingsschwangerschaft kaum zur Ruhe kommt: "Ich schlafe nicht, und ich schlafe nie. Ich wache alle 30 Minuten auf, um zu pinkeln." Trotz dieser Schwierigkeiten versucht die 31-Jährige, positiv zu bleiben. "Es gibt viele Ängste und Dinge, von denen man nicht weiß, dass sie passieren können, wenn man schwanger ist. Jeden Tag lerne ich etwas dazu", so die Realityshow-Bekanntheit damals. Doch sie betont auch: "Alles läuft gut und wir hoffen, dass es weiterhin so gut läuft. Ich bin jetzt im zweiten Trimester und fühle mich supergut."

In dieser herausfordernden Zeit hat die Influencerin jedoch die volle Unterstützung ihres Partners Jesse. Er übernimmt einen Großteil der Haushaltsarbeit, damit sie sich ausruhen kann. "Ich koche. Ich putze. Ich kümmere mich um die Tiere. Im ersten Trimester kam sie kaum aus dem Bett, also habe ich einfach alles gemacht und jetzt geht es ihr endlich gut", erzählte Jesse im gleichen Interview. Mit seinem Einsatz sorgt er dafür, dass Francesca sich zumindest ein wenig entlasten kann und sich auf das Wichtigste konzentriert: eine stressfreie Schwangerschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Francesca Farago, "Finger weg!"-Berühmtheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago

Anzeige Anzeige

Getty Images Francesca Farago, "Finger weg!"-Bekanntheit

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Francescas Sorgen verstehen? Nein, sie übertreibt. Ja, total. Gerade in der Schwangerschaft macht man sich viele Gedanken. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de