Die Tochter von Michael J. Fox hat ihren Partner geheiratet!

Ein bedeutsames Wochenende für Michael J. Fox (63). Seine Tochter Schuyler Frances Fox (29) hat ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben. In den Catskills Mountains im Bundesstaat New York feierte der Promi-Nachwuchs am Samstag ihre Hochzeit. Ein Insider verrät nun gegenüber People: "Das Wetter war absolut perfekt, trotz der Hitzewelle. Sie haben unter einem Zelt zu Abend gegessen, und es sah wirklich wie eine perfekte Gartenparty aus. Sie schienen so eine liebenswerte, warmherzige Familie zu sein."

Mit von der Partie sollen auch prominente Gäste wie "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey (64) und der Journalist George Stephanopoulos gewesen sein. Doch die Trauung war nicht der einzige Grund zur Freude. Am gleichen Tag feierte Michaels Ehefrau Tracy Pollan (64) Geburtstag. Auf Instagram gratulierte der "Zurück in die Zukunft"-Darsteller seiner Liebsten mit einem rührenden Post. "In jeder Hinsicht ist es ein wunderschöner Tag für Tracy", schwärmte der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich liebe dich und der heutige Tag wird großartig sein. Immer, für immer, dein Mike, mit so viel Liebe. Alles Gute zum Geburtstag."

Die Familie des Hollywoodstars ist ihm besonders seit seiner Parkinson-Erkrankung eine wichtige Stütze. Vor Kurzem hatte sich Michael sehr ehrlich über die Nervenkrankheit geäußert und eigene Fehler eingeräumt. "Wir haben Schaden angerichtet. Wir haben in den 80ern Schaden angerichtet", hatte er zu Gast bei "CBS Sunday Morning" zugegeben. Er würde nicht ausschließen, dass sein Alkoholkonsum zu dieser Zeit für seine Krankheit mitverantwortlich sein könnte.

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2023

Getty Images Michael J. Fox im November 2023

