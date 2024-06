Diese Stars rocken bei Vogue World den Laufsteg in Paris!

Bei Vogue World in Paris gab es in diesem Jahr einiges zu sehen. Auf dem berühmten Place Vendôme tummelten sich Promis und Mode-Enthusiasten für das alljährliche Fashion-Großevent. Dabei wagten sich einige Stars auch als Laien auf den Laufsteg – so auch Sabrina Carpenter (25). Dass sie eigentlich Sängerin und kein Model ist, ließ sich die "Espresso"-Interpretin nicht anmerken und stolzierte ganz selbstbewusst und beschwingt über den Catwalk. Dabei trug sie einen engen Bodysuit, einen langen Rock mit Schlitz sowie ein Kopftuch mit auffälligen roten und weißen Streifen. Auch ihre Kollegin Katy Perry (39) präsentierte einen gewagten Look. Die "Wide Awake"-Interpretin trug ein Kleid aus Lederriemen und zarten Blumen, welches jede Menge nackte Haut durchblitzen ließ.

Neben den Sängerinnen zeigten auch einige Models in Paris ihr Gesicht. Barbara Palvin (30) strahlte in einem maritimen Look samt kurzem Röckchen und Matrosenmütze. Als Accessoire hielt die Frau von Dylan Sprouse (31) einen weißen Rettungsring im Arm. Auch Kendall Jenner (28) legte einen eindrucksvollen Auftritt hin. Gemeinsam mit Freundin Gigi Hadid (29) ritt sie zunächst auf Pferden ein, lief dann jedoch in einem hauchzarten Tüllkleid in Nude über den Laufsteg. Zu dem durchsichtigen Look kombinierte die The Kardashians-Bekanntheit rote Lippen und weiße Handschuhe.

Nicht weniger extravagant waren die Outfits abseits des Catwalks – so posierte Cara Delevingne (31) in einer Satin-Corsage, von der eine Vielzahl von Strapsen hinabbaumelten. Passend dazu trug die Schauspielerin Satin-Ballerinas und einen Hut aus demselben Material. Joey Kings Kleid hingegen erinnerte an Wattebäuschen, die verbunden durch glitzernde Ketten auf einem weißen Kleid befestigt wurden. Die The Kissing Booth-Darstellerin kombinierte das flauschige Kleid mit einer kleinen, silbernen Handtasche und weißen Pumps.

Getty Images Sabrina Carpenter bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Katy Perry bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Barbara Palvin bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Kendall Jenner und Gigi Hadid bei Vogue World 2024

Getty Images Kendall Jenner bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Joey King bei Vogue World 2024 in Paris

