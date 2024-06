Hatte Justin Timberlake bei Verhaftung echt nur einen Drink?

Vor einer Woche wurde Justin Timberlake (43) in Sag Harbor, New York City wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nun gibt der Barkeeper des Hotels, in dem der "Cry Me a River"-Interpret vor seiner Festnahme gewesen sein soll, gegenüber People ein wichtiges Detail preis. Er berichtet, dass Justin in der Bar nur ein Getränk zu sich genommen haben soll. Dies bestätigt auch ein anderer Mitarbeiter des Hotels, der am selben Abend anwesend gewesen sein soll: "Wenn er mehr getrunken hat, war es nicht hier."

Auch in dem Verhaftungsbericht, der People vorliegt, steht, dass Justin zu der Polizei versichert habe, dass er nur ein einziges Getränk getrunken habe: "Ich hatte einen Martini und bin meinen Freunden nach Hause gefolgt." Doch wie kam es überhaupt zur Verhaftung? Nachdem er mit Freunden im Hotel gefeiert hatte, ist er in sein Auto gestiegen und weggefahren. Ein Polizist hat den Star schließlich dabei gesehen, wie er ein Stoppschild überfuhr und hielt ihn an. "Sein Atem roch stark nach einem alkoholischen Getränk, er war unfähig, seine Aufmerksamkeit zu teilen, sprach langsam, war unsicher auf den Beinen und schnitt bei allen standardisierten Nüchternheitstests schlecht ab", heißt es in den Dokumenten.

Während sich Justin zunächst nicht in der Öffentlichkeit darüber äußerte, gab er am Freitagabend das erste Konzert seiner "The Forget Tomorrow World Tour" seit seiner Verhaftung. Dort sagte der Mann von Jessica Biel (42) laut Just Jared zu seinen Fans: "Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen, nach links und rechts gegangen, und es war eine harte Woche, aber ihr seid hier und ich bin hier, und nichts kann diesen Moment ändern."

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Getty Images Justin Timberlake, 2018

