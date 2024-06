Ist Katie Price schon für eine Hochzeit mit ihrem JJ bereit?

Katie Price (46) ist seit Februar dieses Jahres wieder in festen Händen. Seither scheinen sie und ihr Partner John Joe Slater nahezu unzertrennlich. Die Fans der Social-Media-Bekanntheit wollen nun wissen, ob sie sich bereits vorstellen kann, den ehemaligen "Married at First Sight"-Teilnehmer zu heiraten. In ihrem "The Katie Price Show"-Podcast klärt das Model auf. "Ich habe gelernt, Beziehungen langsam anzugehen, nichts zu überstürzen und meine Grenzen zu kennen, und ich weiß, was rote Fahnen sind", spricht sie in weisen Worten. Außerdem würde es erst zu einer Hochzeit kommen, wenn JJ ihr die große Frage stellen würde, "Ich würde ihn nicht fragen, ich bin altmodisch und ich persönlich würde wollen, dass ein Mann mich fragt", fügt Katie hinzu.

JJ hingegen hätte seine Liebste wohl am liebsten schon längst geheiratet! Als das Thema im Interview mit Daily Mail aufkam, erklärte das Trash-TV-Sternchen: "Es wäre ideal bei 'Married at First Sight' gewesen, wenn ich am Altar gestanden hätte und beim Umdrehen Katie auf mich zulaufen gesehen hätte. Es hätte einiges an Zeit gespart." Wie er weiter zu verstehen gab, wäre er gar nicht mit Katie zusammen, wenn er sich keine ernsthafte Beziehung mit ihr vorstellen könne. Abschließend betonte JJ: "Alles, was ich möchte, ist sicherzustellen, dass Katie glücklich ist, sie zu unterstützen und für sie da zu sein."

Auch die Familie der einstigen UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin dürfte kein Problem damit haben, sollten sich Katie und JJ vermählen. Wie sie gegenüber The Sun ausplauderte, sind ihre fünf Kids große Fans vom rund 14 Jahre jüngeren Partner ihrer Mama. "Alle sagen, wie ruhig, sanft und vernünftig er ist. Die Zustimmung der Familie zu haben, ist das Beste", betonte Katie.

Instagram / katieprice Katie Price, Trash-TV-Sternchen

Instagram / johnjoeslater JJ Slater und Katie Price, Juni 2024

