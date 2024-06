Kylie Jenner strahlt in bauchfreiem Lederoutfit in Paris

Anlässlich der Paris Fashion Week sind aktuell einige Stars in die Stadt der Liebe gereist – wie auch Kylie Jenner (26). Während ihrer Ankunft im Ritz Hotel sorgte die Beauty in einem besonders sexy Outfit für Aufsehen: Der The Kardashians-Star begeisterte in einem schwarzen Zweiteiler, bestehend aus einem gecroppten Ledertop und dazu passendem Rock. Das ist auf Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen strahlt die Ex von Travis Scott (33) und winkt der wartenden Menge an Fans zu.

Obwohl sich Kylie selbstbewusst vor den Paparazzi präsentiert, fällt es ihr offenbar nicht immer leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Vor allem Kommentare über ihr Aussehen machen der 26-Jährigen seit vielen Jahren zu schaffen. Das verriet die gebürtige US-Amerikanerin in einer aktuellen Folge von "The Kardashians". "Die Leute reden über mein Aussehen, seit ich 13 war. Es ist einfach anstrengend!", meinte sie unter Tränen während eines Gesprächs mit ihrer Schwester Kendall Jenner (28).

Vor allem seit Kylies Teenagerjahren hatten sich Diskussionen im Netz gehäuft, die ihr verschiedene Beauty-Eingriffe vorwarfen. Auch zuletzt behaupteten Fans, dass Kris Jenners (68) Tochter ihr Erscheinungsbild mithilfe einer bestimmten Methode aufhübsche. "Nutzt sie etwa Gesichtstape?", fragte ein Reddit-Nutzer und bezog sich auf Aufnahmen der Show von Jean Paul Gaultier (72). Er war der Ansicht, dass die Schönheit ihrem Gesicht auf diese Weise einen Lifting-Effekt verpassen wollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Gefällt euch Kylies Lederoutfit? Ja! Sie sieht total modisch aus. Na ja. Ich finde ihren Look eher langweilig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de