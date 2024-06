Mit ihr machten Michelle Hunziker und Aurora eine Bootstour

Michelle Hunziker (47) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (27) waren am Wochenende auf der Hochzeit von Loris Karius (31) und Diletta Leotta (32) auf Vulcano, einer italienischen Insel bei Sizilien. Mit von der Partie war auch die frisch getrennte Chiara Ferragni (37). Vor den Feierlichkeiten verbrachten die drei Beautys Zeit auf einem Boot zusammen. Auf Instagram teilte Michelle ein Bild von dem Trip, auf dem sie und ihre Tochter bis über beide Ohren strahlen. Die 47-Jährige trägt einen braunen Bikini mit goldenen Details und einer dazu passenden beigen Sonnenbrille. Und auch Aurora zeigt sich stylish in einem roten Badeanzug, der an den Seiten ausgeschnitten ist samt einer schwarzen Sonnenbrille.

Die Follower sind begeistert von dem Schnappschuss. So kommentiert ein Fan beispielsweise: "So eine schöne Mutter! Und eine genauso schöne Tochter!" Aber auch Chiara lud einen Beitrag auf Social Media hoch, auf dem man eine Reihe Bilder von ihrem Aufenthalt in Vulcano betrachten kann. Darunter ist ein Clip ihres Bootsausflugs mit Michelle und Aurora zu sehen, auf dem sich die Ex-Frau von Fedez (34) lächelnd mit einem pinken Drink in der Hand präsentiert. Das Getränk ist dabei abgestimmt auf ihren rosafarbenen Bikini. Ob die 37-Jährige damit zeigen will, wie gut es ihr nach ihrer Trennung geht? Ein Fan meint jedenfalls: "Seitdem du Single bist, bist du umso schöner."

Es war ein emotionales Wochenende für die drei Berühmtheiten. Aurora postete im Netz eine Story von der Hochzeit von Loris und Diletta, auf der man ihre Mutter weinen sehen konnte. "Sie war von der ersten bis zur letzten Sekunde in Tränen", schrieb die 27-Jährige zu dem Video. Michelle war so gerührt von der Trauung, dass sie sich ihr Gesicht sogar mit einem Taschentuch abtupfen musste.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni im Juni 2024

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker bei Diletta Leotta und Loris Karius' Hochzeit

