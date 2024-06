Nach Scheidung von Tom: Gisele Bündchen ist "aufgeblüht"

Dreizehn Jahre lang galten Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) als das absolute Traumpaar. Im Jahr 2022 verkündeten das Supermodel und der Football-Spieler dann jedoch ihre überraschende Trennung. Knapp drei Jahre nach der Scheidung von dem einstigen Star-Quarterback geht es der gebürtigen Brasilianerin offenbar besser denn je. Wie ein Insider nun im Interview mit People verrät, habe das Liebeszerwürfnis dem Laufsteg-Star sehr gutgetan. Die zweifache Mutter sei nach der Scheidung förmlich "aufgeblüht". Gisele fühle sich "sicher und glücklich" und sei mit ihrem Leben so beschäftigt, dass sie keine Zeit hätte, sich mit negativen Sachen auseinanderzusetzen.

Erst kürzlich musste sich das Supermodel trotz neuer, positiver Lebenseinstellung mit einer unangenehmen Situation befassen. Tom wurde während der Netflix-Show "The Greatest Roast of All Time" von Kollegen den ganzen Abend lang scherzhaft verspottet. Dabei wurden immer wieder fiese Scherze auf Giseles Kosten gemacht. "Wisst ihr, wer auch mit ihrem Trainer gevögelt hat? Gisele, sie hat mit ihrem Karatetrainer geschlafen", witzelte unter anderem der Gastgeber Kevin Hart (44). Laut einem Insider von Page Six habe es die 43-Jährige sehr verletzt, dass Tom solche Sprüche ohne Widerstand zugelassen habe. Ihr Ex habe "wieder einmal den Football über seine Familie gestellt", soll Gisele dem Informanten mitgeteilt haben.

Auch in Sachen Liebe hat die Beauty offenbar ihr Glück gefunden. Seit einiger Zeit geht Gisele mit dem Kampfsporttrainer Joaquim Valente (34) gemeinsam durchs Leben. Obwohl es immer wieder zu Gerüchten über eine vermeintliche Trennung des sportlichen Paares gekommen war, zeigten sich das Model und der Coach vor wenigen Tagen als glückliche Einheit. Die zahlreichen Schnappschüsse zeigten die beiden strahlend Arm in Arm beim Gassigehen mit dem Hund in Surfside, Florida.

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

