Nach Trennungsgerüchten: Marc Terenzi meldet sich zurück

Im vergangenen Monat machten Schlagzeilen über Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (45) die Runde: Die Moderatorin und der US-amerikanische Popsänger sollen sich getrennt haben. Nach den unerfreulichen Nachrichten zog sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Bis jetzt! Nun meldet sich der Musiker zurück im Netz. Auf Instagram veröffentlicht Marc einen Schnappschuss der Geburtstagsfeier seiner Tochter Summer. Dem Foto nach zu urteilen, hatte das Duo sichtlich viel Spaß: Denn der Sänger grinst mit seiner Tochter fröhlich in die Kamera. Zu dem süßen Vater-Tochter-Bild schwärmt er: "Die beste Frau auf der Welt."

Auf Social Media präsentiert sich Marc gut gelaunt und glücklich. Ist von einer Krise mit Verena also keine Spur? Gegenüber Bild dementiert der Boygroup-Star jetzt die Gerüchte. Zwischen ihm und der Radiomoderatorin sei nach wie vor alles gut, beteuert er gegenüber der Zeitung. Sie würden weiterhin gemeinsam in München leben, er sei lediglich zurzeit beruflich sehr eingespannt. "Wir sehen uns nicht so oft wie früher, als ich keine Jobs hatte. Da hatte ich ja immer Zeit, sie zu begleiten. Jetzt habe ich eben auch wieder berufliche Verpflichtungen", erklärt der "You Complete My Soul"-Interpret.

Ein Insider behauptete vor wenigen Wochen gegenüber Bild noch etwas ganz anderes. Verena habe ihren Verlobten verlassen und wolle ihr Leben komplett umstellen. Dem Informanten zufolge habe sie nicht mehr mit ihrem Partner zusammenarbeiten und planen können, da Marc zu keinem Termin erscheine – Verena sucht jetzt angeblich nach Jobs und einem neuen Management. Gegenüber ihren Freunden soll die Blondine das Liebes-Aus per Sprachnachricht bereits vor Wochen bestätigt haben.

Getty Images Moderatorin Verena Kerth und ihr Mann Marc Terenzi

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

