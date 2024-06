Seine Filme? Das schauen sich Eddie Murphys Kids im TV an

Eddie Murphy (63) ist stolzer Vater von zehn Kindern. Nun gewährt der Schauspieler einen privaten Einblick in sein Familienleben und verrät, dass seine Filme nicht unbedingt die sind, die sich seine Sprösslinge gerne ansehen. "Meine Kinder sind jetzt alle erwachsen, bis auf drei von ihnen", gibt Eddie in einem Interview mit E! News bei der Premiere von "Beverly Hills Cop: Axel F in Beverly Hills" preis und fügt hinzu: "Die beiden Kleinen, die fünf und acht Jahre alt sind, haben nur 'Shrek' und 'Mulan' gesehen – und kleine Teile von 'Coming to America'."

Damit aber noch nicht genug – die Liste an Filmen geht weiter. "'Doctor Doolittle' haben sie schon gesehen", zählt der 63-Jährige zudem auf. Und wenn es darum geht, was Eddie für seine jüngsten Sprösslinge in der Warteschlange hat? Bei der Frage muss der "Der Prinz aus Zamunda"-Darsteller nicht lang überlegen und antwortet schlichtweg: "'Daddy Daycare'."

Aus seiner früheren Ehe mit Nicole Mitchell entstammen fünf gemeinsame Kinder. 2007 bekam Eddie eine Tochter mit seiner damaligen Freundin Mel B. (49) – nach der Trennung bestritt er zunächst, der Vater zu sein. 2016 brachte er mit seiner jetzigen Partnerin Paige Butcher (45) eine gemeinsame Tochter zur Welt, zwei Jahre später folgte ein Sohn. Aus anderen Beziehungen hat der Schauspieler zudem zwei weitere Söhne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bria Murphy, Shayne Audra Murphy, Paige Butcher, Eddie Murphy und Bella Murphy, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eddie einen privaten Einblick in seinen Familienalltag gibt? Toll, das kann er ruhig öfter machen. Na ja, ich würde das lieber für mich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de