Simone Ballack trennt sich von geschiedenem Heiko Grote!

Nachdem Simone Ballack (48) und Heiko Grote eine Beziehungspause eingelegt hatten, ist nun endgültig alles aus und vorbei – und das, obwohl der Unternehmer eigentlich einen Meilenstein zu feiern hat: Seit Montagvormittag ist Heiko von der Mutter seiner zwei ältesten Kinder offiziell geschieden. "Es ist eine Befreiung, auch wenn ich mich mit meiner Ex-Frau sehr gut verstehe", freut sich der Hotelier im Bild-Interview und verkündet gleich weitere Neuigkeiten: "Ich bin jetzt glücklicher Single." Bei ihm und Simone ist endgültig alles aus – ein Comeback soll es nicht geben.

Dabei hatte die Ex von Michael Ballack (47) die ganze Zeit auf die Scheidung ihres Liebsten gewartet: "Dass ich noch verheiratet war, war immer ein Stolperstein in unserer Beziehung. Es war Simones Wunsch, dass ich mich scheiden lasse. Das war ihr wichtig." Auch Heiko habe einen endgültigen Schlussstrich unter seine Ehe ziehen wollen – für Simone. "Und auch ich wollte frei sein für sie und mein Vorleben ordentlich regeln", erzählt der 56-Jährige weiter in dem Interview.

Simone und Heiko waren knapp ein Jahr ein Paar. Nun wolle der Unternehmer sein Single-Leben genießen: "Ich muss ja jetzt nicht zu Hause sitzen und die Wand anstarren. Natürlich gehe ich aus und treffe Menschen. Aber für eine neue Beziehung bin ich nicht offen. Ich muss mich erst einmal sammeln und zur Ruhe kommen." Mit Simone werde er sich in den kommenden Tagen trotzdem treffen, da sie sich um die Renovierung eines seiner Hotels kümmert. Dem Treffen sieht Heiko entspannt entgegen: "Ich habe keinen Ring in der Tasche. Es geht bei dem Besuch ums Business."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit der Trennung gerechnet? Ja, das war offensichtlich! Nee, ich dachte, sie können daran arbeiten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de