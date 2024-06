So endete das EM-Spiel für Prinz William und König Frederik!

Prinz William (42) und der dänische König Frederik X. (56) unterstützen ihre Mannschaften bei dem gestrigen EM-Spiel in Frankfurt aus nächster Nähe! Während der britische Thronfolger und der Monarch Dänemarks gespannt dem Verlauf des Matches folgten, unterhielten sie sich angeregt – doch dabei ging es wohl nicht nur um das Geschehen auf dem Spielfeld. Wie die Lippenleserin Nicola Hickley anhand von Videos herausgefunden haben will, tauschten sich die beiden bezüglich eines genüsslichen Absackers nach dem Spiel aus. "Trinkst du Heineken? Nach dem Spiel sollten wir eins trinken", soll William gesagt haben. Frederik soll dies mit einem kräftigen "Ja" beantwortet haben.

Der dänische Regent trat seine Reise ins Frankfurter Stadion allerdings nicht allein an: Seine Tochter Prinzessin Josephine (13) schaute sich das Spiel England gegen Dänemark ebenfalls live an. Auf dem offiziellen Instagram-Account hielten sie den Ausflug in mehreren Schnappschüssen fest. Auf einem Bild macht die 13-Jährige ein Selfie, auf dem sie und ihr Papa glücklich in die Kamera grinsen – im Hintergrund sind die Zuschauer und das Spielfeld zu sehen. Auf das zweite Bild hat es sogar William mit rauf geschafft. "Möge das bessere Team gewinnen", hieß es unter dem Beitrag. Das Spiel endete in einem Unentschieden (1:1).

Einen Tag nach seinem Ausflug nach Deutschland feiert William seinen Geburtstag. Der Sohn von König Charles III. (75) und der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) wird heute 42 Jahre alt. Seine Ehegattin Prinzessin Kate (42) gratuliert ihm auf Social Media mit einer tollen Aufnahme, auf der zu sehen ist, was für ein cooler Papa William ist. Gemeinsam mit seinen drei Kids Prinz George (10), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9) springt der Royal von einer Düne am Strand und lächelt aufgeregt in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa! Wir lieben dich alle so sehr!", kommentierte Kate liebevoll.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Prinzessin Josephine und König Frederik bei der EM 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass William und Frederik darüber geredet haben? Klar, die beiden gönnen sich bestimmt auch ab und zu mal ein Bierchen. Nee, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de