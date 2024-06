Das steckt hinter Kates Geburtstagsfoto für Prinz William!

An Prinz Williams (42) Geburtstag ehrte ihn seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) mit einem süßen Schnappschuss. Auf der Aufnahme, die von der Adeligen selbst geschossen wurde, springt der stolze Vater mit seinen drei Kindern in die Luft – und alle lachen vergnügt. Nun erklärt die Körpersprachenexpertin Judi James, was das Foto zu bedeuten haben könnte. "Sie lachen Kate an und Kate lacht sie an – das ist das Bild, das wir von ihr bekommen, auch wenn wir sie nicht sehen können", erklärt die Expertin gegenüber The Sun. Damit sende sie eine beruhigende Botschaft an ihre Fans.

Judi interpretiert außerdem Williams Pose als besonders rührend: "In einer sehr vielsagenden und liebevollen Geste ist er derjenige, der direkt in die Kamera schaut, um seine Frau anzuschauen, sie zum Lachen zu bringen und ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu zeigen." Damit unterstreiche er seine Unterstützung für Kate seit ihrer Krebsdiagnose. Auch bei seinen öffentlichen Auftritten betont der zukünftige König immer wieder, wie sehr ihm die Genesung seiner Frau am Herzen liegt.

Die Krebsdiagnose hatte die Prinzessin nach vielen Spekulationen im März öffentlich gemacht. In einem Video auf Instagram hatte sie ihre Unterstützer informiert: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war." Besonders schwierig wäre es für sie gewesen, Prinz Louis (6), Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) von der schweren Erkrankung zu erzählen. Aus diesem Grund hätte sie die Diagnose so lange geheim gehalten.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

