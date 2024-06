Tommi Schmitt erlebt peinlichen Moment mit Clueso im Urlaub

Das war dem Podcaster Tommi Schmitt (35) wohl unangenehm! In der neuesten Folge "Gemischtes Hack" erzählt er seinem Podcast-Kollegen Felix Lobrecht (35) von einer peinlichen Situation aus seinem Mallorca-Urlaub. Gemeinsam mit seinen Kumpels wollte er auf einen Aussichtspunkt fahren – aber der Weg nach oben gestaltete sich schwieriger als gedacht. Vor ihnen fuhr ein Wagen in Schrittgeschwindigkeit. Nachdem sich auch noch jemand aus dem Autofenster gehangen hatte, um ein Video von sich zu drehen, reichte es dem "Neo Ragazzi"-Moderatoren, wie er erzählte: "Jetzt ist das so ein Influencer, der da sonst was macht. Was ist das für eine Scheiße!" Tommi hupte und zeigte ihnen einen Mittelfinger – doch oben angekommen dann die Überraschung: Aus dem Fahrzeug stieg sein guter Kumpel Clueso (44) aus.

Tommi und der "Gewinner"-Interpret sind schon lange befreundet und freuten sich total, als sie sich dann auf dem Parkplatz trafen – für den Podcaster sei der Moment mehr als peinlich gewesen, erzählt er weiter im Gespräch: "Wenn die ihr gedrehtes Video sehen, weiß ich nicht, ob man mich sieht, wie ich da die ganze Zeit herum pöbele." Eine kleine Erleichterung bekam der 35-Jährige dann doch, denn das Videomaterial von Clueso wird wahrscheinlich nach Aussagen des Sängers nicht benutzt, da es wohl nichts geworden ist.

Die unangenehme Situation bringt Tommi aber nicht aus dem Gleichgewicht, denn beruflich läuft es bei ihm sehr gut. Vor dem Beginn der Europameisterschaft hatte er eine Dokumentation über die deutschen Nationalspieler gedreht. Während ihrer Vorbereitung begleitete der Podcaster Niclas Füllkrug (31), Marc-André ter Stegen (32) und Robin Gosens (29) in deren Heimat. "So nah dran zu sein am Seelenleben der Spieler, die alles dafür tun, um zum Kader zu gehören, das war sehr erhellend. Und zeigt hoffentlich das, was ich zeigen möchte: Auch diese Jungs sind nur Menschen mit Träumen, Ängsten und Hoffnungen", erklärte der Fernsehautor in seiner Doku.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die witzige Situation zwischen Tommi und Clueso? Finde ich witzig, was ein Zufall! Na ja, es gibt lustigere Sachen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de