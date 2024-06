Verkleidet sich Prinz Harry bei Besuchen in Großbritannien?

Seitdem Prinz Harry (39) seinen einstigen Pflichten als königlicher Spross 2020 den Rücken gekehrt hatte, um ein neues Leben in den USA zu beginnen, schafft er es regelmäßig in die Schlagzeilen. Jedoch scheint die weltweite Aufmerksamkeit dem Rotschopf ein regelrechter Dorn im Auge zu sein. Das zumindest will Royal-Experte Tom Quinn wissen. "Harry hasst die Vorstellung von Hotels – als er das letzte Mal bei einem Besuch im Vereinigten Königreich in einem Hotel übernachtete, musste er praktisch verkleidet abreisen und ankommen", behauptet er nun im Gespräch mit Mirror.

Dass der Bruder von Prinz William (42) bei jedem seiner Besuche in seiner einstigen Heimat unerkannt bleiben will, soll auch aus einem ganz bestimmten Grund so sein. Demnach sorge er sich vor allem um seine Sicherheit in der Öffentlichkeit. "Harry ist völlig besessen von der Vorstellung, dass jeder Besuch in Großbritannien mit Sicherheitsproblemen behaftet ist", meint Tom weiter. Das soll sogar dazu geführt haben, dass Harry aktuell juristisch gegen eine Einigung der britischen Regierung vorgehe, die erst Anfang des Jahres in Kraft getreten war. "Deswegen klagt er auch weiterhin gegen die Entscheidung [...], seine Sicherheit nicht zu finanzieren", erklärt der Experte dazu zuletzt.

Das Thema Privatsphäre ist bereits seit geraumer Zeit ein Thema bei Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) – in den vergangenen Tagen offenbar sogar mehr denn je. Denn erst zum vergangenen Vatertag warteten die Fans der Sussexes sehnlichst auf einen süßen Schnappschuss ihrer Kinder. Jedoch sollten sie enttäuscht werden, denn jegliche Einblicke in ihr Familienleben blieben aus. Der königliche Kommentator Jack Royston wollte den Grund dafür wissen. "Ich denke, dass sie wirklich eine neue Ära erreicht haben, in der sie ihre Kinder definitiv privat halten wollen", erklärte er im Interview mit Newsweek.

